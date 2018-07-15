美国：金正恩邀请考察团对北韩核试验场进行考察

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美国国务卿蓬佩奥第四次访北为美北实现“大交易（Big Deal）”敞开了大门。





蓬佩奥在平壤与北韩国务委员长金正恩约举行了5小时30分钟的会谈。虽然尚未公开具体讨论了哪些问题，但美方对此次会晤予以积极评价。美国总统特朗普通过推特表示欢迎称，双方讨论顺利进行，美北在新加坡达成的协议取得了进展。蓬佩奥也表示，虽然还有很长的路要走，但这次再次迈出了一大步。





具体来讲，双方商定尽早举行第二次美北首脑会谈。此外，美国国务院还表示，北韩邀请考察团访问北韩，对丰溪里核试验场进行考察。对此，蓬佩奥表示，与北韩就其将采取的无核化措施、美国政府参与北韩弃核过程以及美北将采取的相应措施等进行了讨论。蓬佩奥暗示，双方就北韩无核化措施及其相应措施《终战宣言》进行了讨论。对此，有观点认为，美北双方可能就无核化及其相应措施达成了一定程度的共识。





尤其引人关注的是，北韩邀请考察团对丰溪里核试验场进行考察。北韩在6.12新加坡首脑会谈之前的5月24日拆除丰溪里核试验场，但关闭丰溪里核试验场的过程中，没有海外观察团观摩或验证，因此北韩是否不可逆转地拆除丰溪里核试验场引发了争议。如果考察团访北对此进行考察，将可平息相关争议，而这也将成为考察北韩整体核项目的始发点，因此尤为引人关注。