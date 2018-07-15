防弹少年团被授予文化勋章

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防弹少年团被授予的文化勋章是向有功于文化发展者颁发的奖赏。“文化勋章”是《赏勋法》施行令中规定的一项奖赏，“对提高国民文化和国家发展立下显赫功绩的人”可被选为获奖者。





文化勋章分为金冠、银冠、宝冠、玉冠和花冠5个等级，防弹少年团获得的是花冠文化勋章。至今，获得文化勋章的代表性人物为著名的时装设计师安德烈·金，他荣获金冠文化勋章。在演艺人当中，作词家半夜月和喜剧演员白南峰等人获得花冠文化勋章。2008年韩流明星裴勇浚也曾获得花冠文化勋章。防弹少年团是最先获得该勋章的偶像组合，也创下韩国历史上最年轻的文化勋章获奖者纪录。





防弹少年团被授予文化勋章是由于他们在扩散韩流和韩文的功劳获政府认定。在宣传韩流方面，他们发行第三张迷你专辑《LOVE YOURSELF》连续4周登上美国Billboard Hot 100单曲榜和Billboard Hot 200专辑榜。尤其是引人注目的是他们还在举办世界巡回演唱会《Love Yourself》。以那首《江南STYLE》轰动全世界的PSY也未曾进行世界巡回演出。





在韩文扩散方面，防弹少年团也功不可没。在新曲《IDOL》中，他们使用了韩国盘索里传统演唱中的一些助兴语。很多外国歌迷说，他们使用防弹少年团的歌曲学习韩文。10月9日是韩文节，市民团体“发扬韩文民族聚会”在韩文节这一天把防弹少年团选为“杰出的韩文推广者”，称防弹少年团将韩文和韩国文化介绍到全世界作出了巨大贡献。