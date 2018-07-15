今年免签证入境济州岛非法居留的外国人剧增

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根据2001年制定的特别法，外国人可免签证入境济州岛。实行外国人免签证入境济州岛旨在向外国游客提供便利，争取外国游客前来济州岛旅游。2006年7月1日，济州岛被列为“特别自治道”，相较一般的自治道，其地位特殊，拥有更多的自治权。其目的在于尽量发挥济州岛的特点，建设成为国际自由城，发展成为旅游和尖端产业中心。





入境韩国内陆地区的所有外国人原则上需要持有符合于访问和滞留目的的签证，唯有签署协定或谅解备忘录等国家的公民在短期滞留时不受此限。但是，济州岛有所不同，根据济州特别自治道的特别规定，除了一部分例外国家的公民之外，所有的外国人可30日免签证停留济州岛。免签证入境济州特别自治道以后，不得离开济州特别自治道，离开济州岛入境内陆地区则被看作是非法滞留。





截至2018年9月，免签证入境济州特别自治道的例外国家共有24个，包括加纳、尼日利亚、马其顿、苏丹、叙利亚、阿富汗、伊拉克和伊朗等11个国家，今年6月将难民急剧增加的也门也列入例外国家名单内。此外，9月将埃及，10月将冈比亚、塞内加尔、孟加拉国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、索马里、乌兹别克斯坦和缅甸等12个国家也列为例外国家。





最近，济州岛免签证入境制在国内引发争议是由于出现了副作用。不仅也门难民增加，更大的副作用是非法居留者和外国人犯罪者大量增加。济州免签证入境非法居留者2013年仅1285名，但是截至今年7月底，已经超过1万1千多人。以很多免签证入境者从济州岛进入内陆地区来看，这并非仅是济州岛的问题，济州岛成了非法入境韩国内陆地区的通道。