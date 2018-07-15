韩国机器人产业“领航员”——韩国“Rainbow Robotics”公司

ⓒ Rainbow Robotics

韩国小微企业的发展往往能够给全球经济变化带来一抹亮色。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“Rainbow Robotics”公司，他们开发了韩国首个人形机器人“HUBO”。今天，让我们与公司首席执行官李延镐（音译：이정호）先生一道，聊一聊他们公司。





2000年，日本本田公司推出其双足人形机器人“ASIMO”时震惊全世界，因为人们认为用当时的技术制造这样的机器人是不可能的。由吴俊镐（音译：오준호）教授带领的韩国科学技术院人形机器人研究中心致力于研发韩国人形机器人，2004年，他们能够利用自主技术创造出自己的双足人形体。在推出时，“HUBO”高130厘米，重55公斤。它的步幅为35厘米，每分钟可达65步，以每小时1.25公里的速度行走。从那时起，机器人的性能不断提高，2011年，吴俊镐教授和李延镐博士设立了一家名为“Rainbow Robotics”公司，以实现“HUBO”机器人的商业化和全球化。从那以后，公司一直专注于开发人形机器人平台，并且在2015年成为全球关注的焦点，当时“HUBO”在美国获得了美国国防高级研究计划局DARPA机器人挑战赛的第一名。





ⓒ Rainbow Robotics

美国国防高级研究计划局是美国国防部的一个机构。2013年，他们发起了竞赛，机器人被赋予进入假想核灾难现场，代替人类执行任务，关闭泄漏的冷却水管阀门等任务。任务的目的是克服2011年福岛核电站灾难机器人技术的局限性。8个任务，包括障碍物通过、爬楼梯和钻孔，旨在鼓励开发可以在灾害现场拯救人类的机器人。全球24个机器人工程师团队参加，包括全球机器人公司“IHMC Robotics”公司，日本领先的机器人研究团队AIST以及卡内基梅隆大学等等。韩国“Rainbow Robotics”公司不仅与如此优秀的团队同场竞技，而且他们通过原创技术开发的机器人获得了第一名，机器人在44分28秒内完成了所有8个任务。





参加机器人挑战赛的“HUBO”身高170厘米，重70公斤，步幅40厘米。它可以像变形金刚一样变形，并可以在轮子上移动。凭借出色的技能来评估周围环境，它能够自由地越过障碍物并进行精细化的操作，如钻孔等细小动作。为了开发这样一个机器人，韩国“Rainbow Robotics”公司不断改进技术，甚至开发出机器人控制所需的全新操作系统。现如今，“HUBO”已经出口到世界各地。





“HUBO”目前正被全球顶级研究机构、政府机构和谷歌等公司所使用。今年早些时候，“HUBO”还参与了2018年平昌冬季奥运会奥运火炬传递。韩国“Rainbow Robotics”公司在研发出“HUBO”机器人之后，还开发了用于各种领域的机器人，例如可以在装配线上与人类一起工作的工业机器人，用于医学的医疗机器人，以及不仅可以生产咖啡而且可以制作拿铁咖啡的服务机器人。通过其无尽的追求，韩国“Rainbow Robotics”公司正在为世界机器人行业开启未来愿景。