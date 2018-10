朴元新专辑《r》发行 讲述迷失方向的“我”的故事

ⓒ Melon

朴元日前发行全新专辑《r》回归歌坛。

《r》中收录了主打歌《我》,以及《我们》、《Them》、《kiss me in the

night》、《闭上眼睛》、《你》共6首歌曲。此次新专辑朴元依旧邀请为其制作了《努力》、《all of my life》等代表作的音乐人全英灿(音)和自己共同制作专辑,因此也将朴元独有的伤感氛围原汁原味地保留下来。

朴元介绍新专辑时表示:“新专辑中并没有诸如因为善良所以一直受伤、又或者是即使伤害了别人自己也会心痛和内疚的主人公的故事。也没有成为爱情中的主人公后向爱人洋洋洒洒表达爱意的歌曲。但是,我觉得这次是最悲伤的一张专辑。”

朴元称,原本计划此次推出第3张正规专辑,但开始进行音乐制作后,觉得6首歌曲可以非常恰当地传达自己所要表达的故事,不多也不少,因此才有了此次新专辑的音乐构成。

主打歌《我》是一首十分悲伤的抒情歌曲,朴元介绍歌曲创作时的心情时称:“偶尔在剧院看到了同名的电影,内容让我十分有感触。是以一个一直很委屈的人的角度讲述的故事,是一首听来会有些苦涩的歌。”