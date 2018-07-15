GOT7凭借新歌《Lullaby》时隔两年再次实现打歌全冠军

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GOT7新一轮回归打歌活动收获颇丰，不仅摘得出道以来首个《音乐中心》的冠军，而且还时隔两年再次夺得《人气歌谣》的冠军，实现了“打歌全冠军”。尤其是GOT7在同一周内夺得《M Countdown》、《音乐银行》、《音乐中心》、《人气歌谣》4大打歌节目冠军，也让成员和歌迷欣喜不已。

GOT7上月17日发行第3张正规专辑回归，主打歌《Lullaby》随机成为各音源榜单的热门歌曲，同时陆续拿下Mnet、NAVER Music等音乐榜单的冠军。新专辑发行后第1周的销量便达超过了20万张，显示出GOT7的超高人气。

海外方面的人气也依旧高涨，新专辑在巴西、芬兰、墨西哥、新西兰等全球26个国家和地区的iTunes榜单中夺得了相关榜单的冠军，主打歌MV也于日前突破3400万点击量。

此次回归后，GOT7活跃于各类演艺通告。不仅在出道后首次参与KBS 2TV《柳熙烈的写生簿》的录制，还在《Running Man》、《请给一顿饭Show》等综艺节目中亮相，为观众带去精彩“笑果”。同时，团综《GOT7的Hardcarry2》也在时隔两年半后再次登陆Mnet电视台。

在此次回归前的空白期，GOT7进行了全球巡演，在全世界17个城市举行了演唱会，并受到当地歌迷热情追捧。值得一提的是，此轮巡演不仅在亚洲举行，还在欧洲、南美等地开唱，再次证明GOT7“国际大势团”的人气。