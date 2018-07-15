黑利辞任美国常驻联合国代表原因引猜测

ⓒYONHAP News

美国常驻联合国代表尼基•黑利宣布将在今年底辞去美国常驻联合国代表一职。外界对她决定辞职的原因猜测不休。





黑利是主导推进联合国对北韩制裁的人物，因此黑利辞职后，联合国对北韩制裁会否出现变化，引人关注。但也有观点认为，美国常驻联合国代表被更换不足以改变联合国对北韩制裁政策基调。





黑利是对北韩强硬派人物，于2017年就任美国常驻联合国代表。她在两年来的任职期间，共4次主导推进联合国安理会通过对北韩制裁决议案。联合国安理会2017年为应对北韩进行第六次核试验而通过的第2375号对北韩制裁决议打开了对北韩石油制裁的大门。此外，去年黑利还引导联合国安理会通过最强有力的对北韩制裁决议--第2397号决议，以应对北韩发射洲际级弹道导弹“火星-15型”。可以说，黑利在最前线引领特朗普政府对北韩施加最大压力。特朗普政府尤其对第2397号决议予以高度评价，认为该制裁决议令北韩重返谈判桌。





从表面来看，黑利主动提出辞职。但有分析认为，政治地位下降是其辞职的主要原因之一。去年，在美北对决的局面下，黑利扮演的角色十分显眼，而时任国务卿蒂勒森则很少出面。但在现任国务卿蓬佩奥全面引领美北对话局面且美国国家安全事务助理博尔顿成为超强硬保守阵营的代表后，黑利的政治地位有所下降。可以说，黑利辞去美国常驻联合国代表一职非常明显地折射出韩半岛形势已出现变化。