教皇弗朗西斯北韩之行能否成行引关注

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在教皇是否访问北韩引发关注的情况下，分析人士认为，教皇访北的可能性很大。若教皇弗朗西斯访北成行，他将成为踏上北韩土地的第一位教皇。





分析认为教皇弗朗西斯访问北韩的可能性很大的原因有两个：首先，教皇弗朗西斯高度关注和重视韩半岛和平问题。在正式就任后的第二年2014年8月，教皇弗朗西斯对韩国进行了为期5天的访问，韩国也是教皇亚洲之行的首站。教皇弗朗西斯就任后高度关注世界存在的矛盾和冲突，力图为解决问题积极发挥作用。他对美国和古巴实现邦交正常化以及哥伦比亚政府和反政府武装“哥武”达成和平协定等产生了积极影响。每当韩半岛面临核危机以及形成对话局面时，教皇也均发表支持和平的声明。不仅如此，罗马教廷还一直为同北韩建立正式关系作努力。在圣若望•保禄二世担任教皇的上世纪80年代，罗马教廷还曾向北韩派遣特使。现如今，教廷依然通过救援机构向北韩提供人道主义援助等，继续与北韩进行接触。2000年，时任北韩国防委员长金正日也曾邀请教皇访问北韩。





另外，考虑到时间和日程问题，教皇也很可能访北。教皇弗朗西斯曾表示，希望于明年访问日本。鉴于教皇有对距离较近的国家相继进行访问的惯例，教皇弗朗西斯访北的可能性很大。