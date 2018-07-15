《漫话国乐》 初数大叶 / 金竹坡流伽倻琴散调 / 驼铃响叮当





说到韩国最具代表性的传统乐器，恐怕没有人不知道伽倻琴与玄琴这两种拨弦乐器，而且大部分人都知道这些乐器的创制人分别是于勒与王山岳，但是据《三国史记》记载，王山岳是玄琴的创制人，于勒却不是伽倻琴的创制人，伽倻琴是由伽倻国嘉悉王亲自创制的。





于勒是伽倻国的宫廷乐师，伽倻国由12个部落组成，由于当时各地语言不同，很难相互沟通与交流，于是嘉悉王为了统一各部落的人心，仿照中国的筝制成了有12条弦的弹拨乐器，之后命于勒创作音乐来演奏。可见嘉悉王深知音乐的力量与作用，音乐触动人心，比起语言更具有影响力。作为乐师，于勒也奉命尽力而为，创作了以各部落为素材的12首乐曲，这是公元6世纪发生的事情。时至如今，虽然1500年的岁月流逝了，可伽倻琴依然保存着当初的面貌，给人们带来力量与快乐。

{音乐1: 男唱歌曲《初数大叶》/ 伽倻琴-曹有会（音）、金炳午（音）}





嘉悉王在位期间，君王由衷地希望能治理好国家，国泰民安，尤其通过音乐安抚人心。可是命运捉弄人，随着新罗扩张势力，伽倻国的命运犹如风中残烛般危在旦夕，于勒也带着伽倻琴流亡到了敌国新罗。于勒为何做出这样的决定，现在的人已无从得知，也没有留下相关记录。但是我们可以推测，国家即将灭亡了，作为乐师，于勒或许觉得自己有义务守护本国的音乐而作出了这一选择。相传，新罗真兴王热情地迎接于勒，想把于勒带来的音乐加以推广，可是朝廷的想法截然不同。朝廷认为把亡国的音乐传入新罗，本国的音乐会产生混乱，可见当时的政治家也非常看重音乐。但是真兴王是一位高瞻远瞩的君王，先派三个人拜于勒为师学习歌舞。学习结束后，三名弟子纷纷指责伽倻国的音乐放荡又杂乱，他们把于勒创作的乐曲改编成5曲，也就是说，把伽倻国的音乐以新罗音乐的形式重新诠释。引人注目的是于勒的反应，于勒当初得知消息后火冒三丈，可是听了弟子们重新诠释的音乐后发出感叹说：“欢快而不过分，哀婉而不悲痛，堪称理想的音乐啊。”

{音乐2: 《金竹坡流伽倻琴散调》中“中中茂里”等/ 伽倻琴-闵美兰（音）}





伽倻琴的种类大体分为两种，一种是具有1500年以上悠久历史的正乐伽倻琴，又名法琴或风流伽倻琴。正乐伽倻琴唯一的缺点是弦与弦之间的间隔较宽，不适合演奏快节奏的音乐，因此到了朝鲜王朝末期亮相了新形制的伽倻琴-散调伽倻琴。散调伽倻琴与正乐伽倻琴相比，琴体较小，弦与弦的间隔也缩短，便于演奏民谣、散调等富有节奏变化的民间音乐。后来西方音乐传入朝鲜王朝，为了演奏多样的音乐，伽倻琴开始果断地进行改良与变身，从此不仅出现了13弦、15弦、18弦伽倻琴，还出现了采用尼龙弦和钢丝弦的伽倻琴，经过多样的挑战与实验，现代国乐通常以25弦伽倻琴进行演奏，用双手弹拨琴弦的演奏法也非常普遍，音响宏亮，音色优美动听。

{音乐3: 《驼铃响叮当》/ 淑明伽倻琴演奏团 }