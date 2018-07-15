四大趋势看懂2018年外卖趋势发展

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2017年，韩国农林畜产食品部和韩国农水产食品流通公社发布了2018年的外卖趋势四大关键词，分别为“性价比”、“BIG BLUR”、“半外卖的发展”、“韩食单品的发展”。时间已到10月，2018年的上半年也已度过，这四个趋势关键词和预测时一样，与今年的趋势发展类似，不过，这四个趋势关键词是否能一直延续到2019年的外卖趋势上，让我们拭目以待。





简单介绍这四个关键词的话，第一是性价比，无疑就是物品物有所值或物超所值，相比价格，更加追求心灵上满足的消费模式。不管价格高低，只要能够满足内心需求，就会毫不吝啬购买的消费模式是当下年轻人所追求的。在当下的餐饮界，许多商家通过注重食品视觉形象、摆盘艺术以及店铺装潢等等，全方位地内外打造，只愿为年轻人们提供一个充满魅力和新奇的餐饮店铺。第二是BIG BLUR, 这是通过人工智能、物联网等尖端信息通信技术的发展而产生的越来越模糊的现象。“BLUR”的含义是模糊，这是指线上线下融合发展的外卖服务不断在增速。电商与实体商业的亲密接触越发密切，实体经济和数字经济融合的“陆空一体化”发展也不可估量。第三是“半外卖的发展”，举个例子解释一下，这就好比吃饭的场所不一定是餐厅一样。特别是随着单人家庭人口的增加，食品打包和在家中就餐的消费者越来越多。简易餐的市场无疑就是开放给独自吃饭的消费者们，同时也开发创新了各种新型美食产品。这其中改革创新的内容也包括外卖打包盒的外观设计和外卖服务细化。消费者日益提升的审美需求和附加体验的作用不断促进餐饮商家创新自我品牌形象。第四是“韩食单品的发展”，意思是一个韩餐厅只专注做韩餐中的一种菜品，发展它的传统和纯正的特点。上半年餐饮业的网红餐厅是一家名为“泥蚶拌饭”的韩餐厅。 泥蚶拌饭就是这家餐厅内的唯一一道菜品，多年来专注于研发和创新，只为保障这道菜品的原汁原味，而不受其他菜品的影响。虽然不知这样的唯一菜品趋势是否能够延续到2019年，但是韩餐单品的人气却从不示弱。





人人都知道趋势很重要，人人都想把握住趋势，但是在自己的领域内要懂得什么是能够引起潮流的关键点，这是必须的。





<前沿视线>

韩国90后和00后消费者追求“Check+Consumer”美妆趋势

韩国90后和00后的消费者中仔细查看美妆产品成分的消费者Check+Consumer快速增加，并成为韩国美妆界新的消费群体。Check+Consumer意思是check确定和consumer消费者的合成词，表示最近消费者对产品的安全健康关心度不断加强，对于产品的化学成分十分敏感，在确定产品成分和原材料生产地后才会购买。另外，比起在购物中心和品牌店内购买美妆产品来说，他们更加愿意选择在美妆集成店和线上商城购买美妆产品。他们熟悉移动设备，喜爱电子产品和手指购物模式，不仅可以通过Facebook和Instagram等社交媒体了解产品信息和买家秀留言，也擅长使用美妆APP来一一确定美妆产品成分和购买评价，由此便可看出韩国90后和00后等新的消费大军对于美妆产品的需求，以及Check+Consumer的美妆趋势特点。





2018年三星发布新OLED主导移动手机显示屏趋势

在手机屏幕行业中，主要有LED和LCD两种。相比来说，LED屏幕可谓是后来者居上，由于它具备轻薄、省电等特性，并且还能弯曲，所以短时间内就有超越LCD屏幕并取而代之的趋势。然而，凭借着在产品功耗、厚度、亮度和显示效果等方面的优点，OLED屏幕近年来一直在不断发展，并扩大在手机等领域的应用。也有越来越多的消费者开始认可OLED屏幕。在OLED显示屏领域，三星集团拥有相对完整的产业链，越多越多的智能手机品牌采用了三星OLED屏幕。举个例子，去年iPhone X等热门机型先后搭载OLED屏幕。今年，三星发布了最新手机Galaxy S9，搭载了一块最新的显示屏，美国一家知名画质品质测试机构DisplayMate对三星Galaxy S9评价为使用了史上最好的一块屏幕。可见三星在中小尺寸OLED屏幕上的成功应用，同时也带动了整个行业的技术创新。





解析金秋时尚：迷你包内的贴心小物

秋风送爽，金秋落叶。今年秋天的时尚单品无疑就是MINI迷你包了。迷你包越小越时髦，越小越显身高，颜色靓丽活泼的迷你包搭配细细的链条，整个秋天轻装上阵。但是在容量那么少的迷你包内要装什么物品的苦恼相信你我都有，当然不只是装可爱哦。今日分享实用性极高的贴心小物，“包”治百“病”！秋季不做油腻的美少女，长期携带妆容后皮肤易出油，需使用简便装的吸油纸吸出油脂，为皮肤带来凉爽，工作时也更安静。同时，为了防止秋日皮肤易干燥，便携式的补水喷雾是人气单品，随时随地让皮肤喝饱水，造型简约时尚，随身放在迷你包内。你的秋日迷你包内还有什么值得给大家种草的好东西？记得通过听众邮箱告诉我们哦