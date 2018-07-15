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本月7日，美国国务卿蓬佩奥第四次访问北韩，以重新推进北韩无核化进程。特别值得一提的是，北韩同意核查团对丰溪里核试验场进行核查等，提出了美北无核化路线图。





一直以来，无核化以申报、验证、废弃这三道顺序进行，但是北韩将其顺序倒过来，要以废弃、验证、申报的方式进行无核化。今年5月24日，北韩废弃丰溪里核试验场，表现出无核化意志，但是国际社会对此心存质疑，因此北韩同意核查团对该试验场进行核查，或许会在无核化最终阶段公布核导清单。尽管如此，北韩同意接受核查与验证，确实具有极大的意义。





今年5月，北韩邀请韩国采访团及外媒记者前往咸镜北道吉州郡丰溪里核试验场观看坑道爆破场面。当时，北韩连尚未进行过核试验的第三、第四号坑道也一并爆破，并强调通过此次爆破彻底销毁了丰溪里核试验场。但是北韩未邀请专家前往现场进行验证和提取残留在地下坑道中的核物质标本，这让国际社会对北韩的无核化意志打上了问号。因此，北韩为消除国际社会的疑虑而同意接受核查与验证。那么，北韩为何不先公布核申报清单呢？





2005年至2009年间，北韩曾提交过多达16000页的核申报清单和与宁边核反应堆相关的高强度铝管，但是国际社会仍对北韩心存质疑，认为北韩有所隐瞒。因此，北韩试图通过废弃、验证、申报的顺序推进无核化进程。北韩认为在无核化协商未能取得进展的情况下先公布核申报清单有可能重蹈覆辙，引起国际社会的疑虑。





目前，美国要求北韩提交核导清单，北韩则要求美国签署《终战宣言》并采取相应措施。在此情况下，北韩先废弃丰溪里核试验场并同意接受核查与验证，可说是为建立互信采取的措施。不论如何，以美国国务卿蓬佩奥第四次访问北韩为契机，北韩同意核查团对丰溪里核试验场进行核查与验证。因此，国际原子能机构核查人员将前往丰溪里核试验场进行验证，并提取残留在地下坑道中的钚元素、铀元素等核物质标本，以推测北韩核能力如何。





如果国际原子能机构核查团得以前往丰溪里核试验场，将是2009年被北韩驱逐出境后时隔9年再次访问北韩。据悉，国际原子能机构核查团将对尚未进行过核试验的第三、第四号坑道重点进行调查与验证工作。国际原子能机构核查团在对丰溪里核试验场进行调查与验证时，如果北韩给予全面配合，将有助于推进美北无核化进程，并开启新无核化模式的历史先河。尽管如此，美国等国际社会将为实现完全的无核化作出最大努力，并在此过程中与北韩展开一进一退的拉锯战。如果丰溪里核试验场的调查与验证工作得出满意的结论，将为推进韩半岛无核化亮起绿灯。





美国在确信丰溪里核试验场已被不可逆转地完全销毁，且对东仓里导弹发射台和发动机试验场完成调查与验证工作后，有可能同意签署《终战宣言》等采取相应措施。当地时间10月9日，美国国务卿蓬佩奥在谈及他第四次访问北韩时表示，美国的终极目标是最终、可完全验证的北韩无核化。今后，北韩若采取废弃宁边核设施等追加措施，而美国采取缓和对北韩制裁等相应措施，美北双方将通过阶段性、同步措施实现韩半岛无核化。





据悉，美北双方将在近期内举行工作协商，就何时起以何种方式对丰溪里核试验场进行调查与验证进行磋商。本次工作协商的首要议题是对丰溪里核试验场的调查与验证问题。此外，由于北韩宣布将永久废弃东仓里导弹发射台和发动机试验场，因此还将就其验证问题进行磋商。今年9月18日，韩国总统文在寅访问北韩，与北韩国务委员会委员长金正恩举行第三次会晤，19日签署了《平壤共同宣言》，宣言的第五项为：北韩承诺在有关国家专家的见证下永久废弃东仓里导弹发射台和发动机试验场，如果美国遵守6月12日签署的美北联合声明的相关精神，北韩有意继续采取永久废弃宁边核设施等额外措施。因此，今后或许有可能朝着这个方向阶段性地推进韩半岛无核化。





在此，我们期待恢复动力的美北无核化协商能够加足马力，尽快取得突破性进展。