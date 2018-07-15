2006年北关大捷碑回归北韩

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外国入侵、日本殖民统治、同族相残的战争等，韩国在历史性变革的过程中，被掠夺流失到海外的文物达17万多件。其中，被日本盗走的韩国文物已被正式确认的就有6万6千多件。一直以来，韩国政府和民间团体为索回流失海外的文物作出不懈努力，在此过程中，南北韩一道索回了北关大捷碑。





北关大捷碑是朝鲜王朝肃宗33年、公元1709年为纪念壬辰倭乱时期最先召集义兵击退倭寇的郑文孚将军而建造的战胜纪念碑。该碑高187厘米、宽66厘米，厚13.5厘米，碑上刻有1500字，原本位于咸镜北道吉州郡临溟里，但是1905年日俄战争时期，驻守该地区的日本军第二师第17旅旅长池田正介将此碑作为战利品盗运回日本。之后，日本为压制抗日义兵的气势而将一吨重的巨大岩石压在碑身上，放置于靖国神社内。2005年10月，韩国政府与民间团体经百年来的共同努力和北韩当局的协助，索回北关大捷碑，2006年3月1日将其移交给北韩。就这样，韩民族的国宝级文物北关大捷碑最终得以回归故里——咸镜北道吉州郡。





1905年，日本军将北关大捷碑盗运出境后，北关大捷碑从此下落不明，直至1978年才找到石碑的踪影。旅日历史学家崔书勉博士表示，在靖国神社内发现北关大捷碑后，韩国政府和民间团体就要求日本归还北关大捷碑，但是靖国神社对此持消极态度，直到2004年由韩日两国40个非政府组织成立要求日本归还北关大捷碑的“泛民族运动本部”后，靖国神社的态度才发生了变化。2005年3月1日，韩日佛教福祉协会代表和靖国神社最高负责人举行会晤，讨论北关大捷碑归还问题。靖国神社方面表示，如果南北韩就此问题达成协议，就将归还北关大捷碑。因此，韩国政府提议北韩就此问题举行会谈。2005年4月23日，在印度尼西亚首都雅加达举行亚非领导人会议的时候，时任韩国国务总理李海瓒和北韩最高人民会议常任委员会委员长金永南就联合要求日本归还北关大捷碑达成共识，并在之后举行的南北韩部长级官员会谈中决定联合向日本索回北关大捷碑。当时，南北韩关系因2004年金日成主席吊唁问题与北韩核问题等趋于恶化，但是2005年4月23日，双方领导人在印度尼西亚会晤，且在5月12日举行的南北韩部长级官员会谈中，就联合要求日本归还北关大捷碑达成协议。因此，2005年10月12日，日本决定归还北关大捷碑。





韩日两国签署《北关大捷碑归还协议书》后，日本立即进行归还工作。2005年10月20日下午4点30分，北关大捷碑通过仁川机场运抵韩国。之后，北关大捷碑在韩国国立中央博物馆进行展示，12月16日通过第17次南北韩部长级官员会谈决定回归故里。本次会谈中，双方达成协议，让北关大捷碑回归故里——咸镜北道吉州郡，并在2006年2月13日举行的工作会谈中决定3月1日将北关大捷碑正式移交给北韩。2006年3月1日，韩国文化财厅厅长等政府官员和回收委员会委员、民族团体成员等150多人护送北关大捷碑前往开城，在成均馆前院举行历史性的北关大捷碑移交仪式，为南北韩和解合作与恢复民族同一性迈出了坚实一步。





2006年3月1日，载运北关大捷碑的车辆越过韩半岛军事分界线驶入北韩境内，上午11点，南北韩有关人员在北韩开城成均馆前院举行了北关大捷碑移交仪式。当天，时任韩国文化财厅厅长俞弘濬还提议北韩举行文物当局最高负责人会谈，以扩大南北韩文物交流与合作。为继承及发扬三一独立运动精神而在3月1日举行北关大捷碑移交仪式后，北关大捷碑被运往咸镜北道吉州郡，目前被安置在金策市，北韩将其指定为国宝遗迹第193号。





南北韩联合索回北关大捷碑为追讨流失海外的韩民族文物谱写了历史新篇章。因此，我们期待南北韩今后能够再接再厉，让更多流失海外的韩民族文物回归故里。