韩国有关废除死刑制度的讨论

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10月10日是第16个“世界反对死刑日”，韩国人权市民团体纷纷要求政府完全废除死刑，死刑制度再次成为争论焦点。





韩国在法律上规定了死刑制度，但自1997年12月30日以后开始从未执行死刑，在国际社会上被列为“实际上废除死刑的国家”。截至2017年年底，全世界198个国家中，142个国家（约占三分之二）为废除死刑或实际上废除死刑的国家。其中，废除所有犯罪行为死刑的国家为106个，实际上废除死刑的国家为36个。基于人权保护和对生命的尊重，废除死刑制度已成为世界性趋势。





韩国国内舆论也认为应废除死刑制度。据国家人权委员会10日公布的民意调查结果显示，大多数人赞成废除死刑。在“废除死刑制度和替代刑罚的国民认识调查”中，66.9%的人回答“赞成废除死刑”。赞成废除死刑的理由是法院可能会错判、国家权力借此杀人以及可能会被政治恶意利用。引人注目的一项是替代死刑制度的刑罚，赞成废除死刑制度的比率较高是因为有替代死刑的刑罚，诸如不能获得假释的终身刑等等。





有观点认为，国际特赦组织2007年将韩国列为“实际上废除死刑的国家”已经过去11年，现在应开始正式讨论完全废除死刑问题。