解除“5.24制裁措施”说法引争议

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“5.24措施”是2010年5月24日李明博政府单独对北韩采取的制裁措施。因北韩潜水艇击沉韩国“天安号”军舰，韩国开始制裁北韩。





天安舰是韩国海军第二舰队下属1200吨级护卫舰，2010年3月26日晚9时30分许在韩半岛西海白翎岛附近海上沉没，当时船上搭载海军104人，其中46人遇难。据调查，军舰沉没之前发出了巨大爆炸声，船身断成两截，沉入海底。根据外国专家参与的联合调查团调查结果显示，天安舰因遭北韩潜水艇的鱼雷攻击而沉没。对此，韩国政府开始对北韩采取5.24制裁措施。5.24措施是一项强烈的制裁措施，主要内容为中断南北韩贸易来往，禁止对北韩进行投资。此后，南北韩关系处于完全断绝的状态，甚至对北韩人道主义援助也几近停止。经过一段时间后，韩国政府准许部分对北交流与合作，缓和了相当部分的制裁，但仍禁止贸易来往和对北投资，并一直维持到现在。





韩国国内一直有部分人士认为应解除5.24措施，尤其是进入今年以后，韩半岛充满了和谐气氛，为推进双方交流与合作，解除这一措施不可避免。问题是，虽然这是韩国单独对北韩进行的制裁，但也难以随意解除，解除5.24措施可能会成为打破国际社会对北韩制裁的开端。美国的立场是，到无核化取得具体进展之前，必须维持对北韩制裁和施压，因此，解除5.24措施是和无核化问题息息相关的复杂的问题。