9月韩国新增4.5万就业人口 失业率3.6%

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9月，韩国就业市场仍未摆脱低迷局面。





据统计厅12日发布的一项数据显示，9月韩国就业者人数同比增加4.5万人。就业人口增幅较之前7月的5000人、8月的3000人有所增加，但仍未能摆脱低增长。与此同时，失业者达到102.4万人，连续9个月超过100万人。9月失业率为3.6%，创13年来同期的最高水平。





对此，青瓦台和执政党评价称，9月就业情况好于预期。目前，为有针对性地面向弱势阶层、地区和产业创造工作岗位，提高雇佣能力，党政正在积极探讨相关对策。制定相关对策后，将经经济部门长官会议审议，最早于下周发布。





就业问题正在动摇收入主导型增长政策的基础，这也是政府面临的最大课题。政府和执政党认为，低迷的就业局面主要是产业和雇佣市场结构性问题所致。为了解决这一问题，势必需要“更多的努力和时间”。由于目前主要产业创造工作岗位的能力已经达到极限，政府将在刺激其创造更多工作岗位的同时，继续改善雇佣形势，并为就业弱势群体提供更多的工作机会。





与此同时，在野党则认为是收入主导型增长政策导致就业市场一蹶不振，要求进行政策转换。在野党指出，最低工资大幅上涨造成了个体工商业、中小企业工作岗位大量减少，致使小工商业者、就业弱势阶层收入缩水。





由于经济形势并不乐观，想要改善就业市场状况，政府仍然任重道远。企划财政部12日通过“最近经济动向”报告，改变了此前10个月来一直保持的“经济呈恢复势头”立场，称不确定性正在扩大。