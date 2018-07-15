济州海军基地与江汀村问题由来

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济州江汀村曾因建设海军基地问题产生较大矛盾。最终，济州海军基地被确定开发为民军综合观光美港。韩国海军原计划截至2014年建成军港码头和民间游轮码头，从总规模来看，港口共可容纳20多艘海军舰艇和2艘游轮。





江汀村当初经村民会议决定引进海军基地，但在被选为优先协商对象后，正反双方展开激烈争论，矛盾立即扩大到济州岛全境。再加上部分政党和市民团体也参与争论，该问题最终成为了全国性问题。海军出于安全考虑提出在济州建设海军基地的必要性。济州岛距离韩国本土有一定的距离，又与中国和日本等邻国相距不远，地处大海之中，但此前并不具备足够的军事基地和防御设施。赞方认为，济州海军基地有助于消除该地区的安全弱点，且能发挥地理优势，成为韩国海洋军事力量的桥头堡。与此同时，还能吸引游客，促进地区发展。反对方则高呼保护环境、维护和平的口号。他们认为，建设海军基地将大幅破坏济州岛的和平形象。反对方主张，海军基地将刺激中国等国家，并最终威胁济州岛的安全。此外，他们还担心济州生态环境遭到破坏，濒危野生动物将失去栖息地。另外，还有人担心海军基地将成为美军基地。





在建设海军基地的过程中，当地曾爆发激烈冲突，一度出现暴力示威和镇压以及法律纠纷等问题。最终，济州海军基地于2015年11月完成第一阶段的建设工程。在海军济州基地战队成立后，济州海军基地也锤落定音。但矛盾并未随之而完全平息，这也是文在寅总统指示研讨赦免违法江汀村居民问题的原因之一。