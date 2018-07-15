国际观舰式在济州举行

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为期5天的“2018韩国海军国际观舰式”在济州海军基地拉开帷幕。作为本次活动的高潮——海上检阅仪式于11日在济州西归浦近海举行，来自国内外的41艘舰艇和24架飞机参加了检阅。





今年的济州国际观舰式10日以学术研讨会为起点，先后举行海上检阅、特别军工企划展、邀请民众参观部队和韩流演出等丰富多彩的活动。

观舰式即海上阅兵，是一种彰显国威、军威，增进相互交流的海军传统庆典仪式。据传1346年，英国国王爱德华三世在出征法国前第一次举行观舰式。1897年，为庆祝维多利亚女王成为大不列颠、爱尔兰及海外领土殖民地女王60周年，165艘英国皇家海军军舰接受检阅，规模与现今观舰式相当。





观舰式活动以海上检阅为主轴，在此基础上开展多种学术交流和活动。尤其是本次活动向世人公开了济州海军基地，为想一睹世界各国海军风采和济州文化的人们提供了丰富多彩的活动机会。为纪念大韩民国政府成立1周年，韩国曾于1949年8月16日举行观舰式。1998年和2008年，韩国先后举办了两届国际观舰式，本次为第三届。活动的高潮是由24艘韩国舰艇和12个国家的17艘舰艇参与的海上检阅。其中，4900吨级“日出峰号”舰、韩国民众参与团乘坐的14500吨级“独岛”舰以及214型潜艇“洪范图号”等韩国舰艇参与其中。美国派出了10万4000吨级“里根号”航母和2艘巡洋舰，俄罗斯也派出了“瓦良格号”巡洋舰、驱逐舰和支援舰。此外，澳大利亚、文莱、加拿大、印度、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等国舰艇也驶入济州。日本海上自卫队原计划参与本届观舰式，但因计划在舰艇上悬挂有争议的“旭日旗”，与韩方产生矛盾，最后决定退出观舰式，仅派海上自卫队参谋等6名代表出席。中国也因“国内原因”取消了派遣7100吨级驱逐舰参与本次观舰式的计划。此次海上检阅按照检阅韩军舰艇及飞机、特种兵高空跳伞、检阅外国军舰、韩国空军战机特技飞行的顺序进行。

韩国海军在建军初期处于劣势，如今建造了搭载超尖端技术的宙斯盾舰和潜水艇，展现了海军的巨大发展。海军参谋长沈承燮表示：“曾几何时，韩国海军曾购买使用国外退役舰艇。如今，大型运输舰‘马罗岛号’和3000吨级潜水艇‘岛山安昌浩号’均由韩国自主研发。”





业界评价称，本次国际观舰式彰显了韩国海军的威严，也成为向世界展现韩国制造业，尤其是造船、信息通信等体现竞争力的超尖端海军舰艇等防卫产业装备优越性的契机。