2018国会国政监查正式启动

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韩国国会国政监查10日正式启动，将于29日结束，为期20天。本次国政监查在南北韩签署《平壤共同宣言》后进行，朝野将围绕备受关注的半岛无核化以及收入主导型增长、房地产政策、脱核电、高中义务教育等焦点展开博弈。





国政监查首日10日，法司委、政务委、国防委、企划财政委以及国土交通委等13个国会常任委员会举行全体会议，对政府相关机构过去一年执行的预算和推行的政策进行审查。执政党共同民主党将重点放在民生和改革课题之上，并围绕前最高法院院长梁承泰司法垄断等嫌疑展开攻势，清算前政府积弊。最大在野党自由韩国党和正未来党从收入主导型增长、房地产政策等问题着手，攻击文在寅政府制定政策失败和无能。民主和平党和正义党则在国政监查中突出其主导半岛和平、民政和改革政党的存在感。





本次国政监查最大的争论点为经济与和平。执政党提及《平壤共同宣言》等南北韩关系和北核问题已进入对话局面，并强调半岛和平，反向对在野党发起攻势，要求其正确评价半岛无核化和构建永久和平机制的努力。对此，自由韩国党将和谐氛围下国家安保陷入危险态势作为攻击点进行反击。另外，在野党的主要攻击方向锁定在经济领域。在野党将国内就业市场不振和经济指标下降归咎于快速上涨的最低时薪和收入主导型政策。为此，在野党计划集中指出政府经济政策失败并进行监查。目前，韩国各经济指标纷纷亮起红灯，因此在野党的攻势将极具说服力。共同民主党则以经济指标低迷的罪魁祸首是过去保守政权的失败进行反击。共同民主党认为，正是上届政府的政策失败所产生的结构性问题导致近来经济陷入困境，因此有必要分担经济体制变化带来的痛苦。





除和平和经济外，朝野还就房地产政策、脱核电和新能源政策所引发的副作用等进行争论。不仅如此，议员沈在哲阅览并泄露机密预算信息、前最高法院院长梁承泰时期疑似滥用司法行政权、强行任命社会副总理兼教育部长官俞银惠等也成为朝野整顿的议题。





执政党本次提出了“国政监查四大原则”，即民生、和平、改革和业绩评估。相反，在野党主张政府经济政策失败导致民生濒临崩溃，展现出了将对政策进行有效检查的意志。业界担忧检查现政府政策落实情况的国政监查或转变为朝野之间的政治斗争，因此呼吁国会进行有效率的国政监查的声音此起彼伏。