美国务卿蓬佩奥第四次访问北韩

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美国国务卿蓬佩奥9日在介绍第四次访问北韩的成果时表示，北韩正向着最终、可完全验证的无核化（FFVD）的道路前进。





蓬佩奥7日访问北韩，与北韩国务委员会委员长金正恩会晤，就无核化措施和举行第二次美北首脑会谈等问题交换了意见。对于本次访问平壤，蓬佩奥评价称：“双方对话取得了实质性进展。”蓬佩奥当天下午在白宫举行的记者会上表示：“虽然我们要走的路还很长，但我们现在看到了实现最终目标的道路。这个目标便是最终、可完全验证的无核化。”对于与金正恩会晤，蓬佩奥表示：“双方就摆在两国面前的诸多问题进行了讨论。”





本月6日至9日，蓬佩奥先后对日本、南北韩和中国进行了访问。蓬佩奥7日在北韩停留半天后飞往韩国，向文在寅总统介绍了访北成果。总统府青瓦台表示，蓬佩奥拜会文在寅总统，称与金正恩商定尽早举行第二次美北首脑会谈，并继续就会谈时间、地点等细节进行沟通和协调。蓬佩奥说，双方就北韩将采取的无核化措施、美国政府参与弃核过程以及美国将采取的相关措施等进行了磋商。双方商定组建工作谈判小组，早日就北韩无核化进程和美北首脑会谈等进行商讨。尤其值得关注的是金正恩亲自向蓬佩奥表示，同意核查团到丰溪里核试验场进行核查。北韩虽在金正恩与特朗普举行首脑会谈前夕的5月24日拆除了丰溪里核试验场，但拆除工作并未得到海外专业人士的监督和验证，仅为北韩单方面进行。因此，舆论对北韩是否履行“不可逆的拆除”承诺议论纷纷，美国不少声音也质疑北韩此举仅仅是继宁边核设施后的另一场“秀”。因此，若对丰溪里核试验场进行核查，不仅能平息这种怀疑，还将成为全面验证北韩采取无核化措施的契机。

蓬佩奥第四次访北较3个月前的第三次访北有很大区别。此前，美国和北韩就先采取无核化措施，还是先发布《终战宣言》僵持不下。在此情况下，文在寅总统9月访问平壤，与金正恩举行第三次南北韩首脑会谈，并在纽约与特朗普会面，就相关问题进行协调。其间，业界纷纷关注金正恩提出的附加措施，本次蓬佩奥访北，邀请核查团前往丰溪里核试验场便是正解。从目前来看，北韩与美国之间仍面临诸多问题亟待解决，因此协商或变得冗长与复杂，但随着第二次美北首脑会谈基本敲定，双方协商已进入崭新局面。