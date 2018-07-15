电器也要定期“洗澡”

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家电在使用一段时间后，由于本身的电磁辐射以及对空气中的灰尘和有害身体健康的细菌的吸收，家电便成为这些细菌的载体。保养除垢对家电的使用寿命尤为重要，对于一些制冷家电来说，水垢的产生对电器有非常大的害处，所以建议购买专业的除垢产品来进行清洁。

需要注意的是，清洁电器前，一定一定要先断电。

首先，电饭锅。如果是铝质内锅，可用热水浸泡后，再刷洗。内锅受碱或酸的作用会被腐蚀、产生黑斑，可用去污粉擦净或用醋浸泡过夜后除净。电饭锅外壳上的一般性污迹，可用洗洁灵或洗衣粉的水溶液进行清洗。当电饭锅内部控制部位有饭粒或污物掉进去时，应用螺丝刀取下电饭锅底部的螺钉，揭开底盖，将其中的饭粒、污物除掉。电视机。清洗电视机外壳时，先将电源插头拔下，切断电源，用柔软的布擦拭。如果外壳油污较重，可用40℃的温水加上3-5毫升的洗涤剂搅拌后进行擦拭。电视机的荧屏极易招灰，可用专用清洁剂和干净柔软的布团擦洗，最后一定要擦干。清洗电视机内部时，先断电半小时，再打开电视机的后盖，用电吹风将积尘吹净，然后用无水酒精的棉球擦洗电路板，用干布团轻擦内部线路，最后用电吹风吹干。

电脑的清洗步骤可参考电视机，但是千万记住不要随意拆卸零部件，必要时记得寻求专业人士帮忙。

空调。很多家庭在炎夏过去空调停止使用后，都会忽视对空调的清洁，于是空调过滤网上吸附着的大量灰尘、螨虫、花粉、虱子和霉菌就开始大肆繁衍。到第二年再次使用空调时，这些病菌、病毒、霉菌和灰尘就被空调吹送出来，往往引发大规模的呼吸道感染和过敏性皮炎。因此，空调一般要在夏季使用前或秋季使用后进行一次清洗保养。要彻底杀灭空调中的病菌，最好请专业技工用空调专用清洗液清洗一次。自己动手清洗过滤网时，积尘少，可以轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘，并用温水清洗干净。积尘过多时，则可用软刷蘸中性洗涤剂清洗，但清洗时要用温水，不能用普通的洗衣粉或洗洁精，清洗后也不能放在阳光下曝晒或在火上烘干，以免滤尘网变形。清洗完毕，要开启空调，并把风量及制冷量调到最大，保持开启空调15分钟左右，让污水从排水管排出。

洗衣机。洗衣机作为家庭必备的清洁神器，其实它也有布满污垢的一面。新洗衣机在使用半年后，每隔两到三个月就要进行一次清洗和消毒。清洗时，首先用200毫升的米醋浸湿毛巾，将其放进洗衣机甩干；随后放着不动，静置洗衣机1小时，让米醋软化污垢；然后将小苏打融入水中；将洗衣机调到最高水位，将溶解了的小苏打放入其 中；洗衣机运转5分钟后关掉，然后再浸泡两个小时；最后再多漂洗两次就OK了；切记一定要两次。消毒时主要有用消毒液消毒和高温消毒。消毒液消毒时，只需将消毒液按比例用水稀释调配好，然后均匀地喷洒到洗衣机的内筒壁就可以了。高温消毒其实就是将45℃的热水倒入洗衣机内筒中。





（文中窍门来自宋智兴听友）