ⓒ Getty Images Bank

随着汽车产业的迅猛发展，韩国的汽车量从1975年的19万3千辆，到2015年破两千万辆大关，去年登记注册的汽车量为2252万辆。去年，韩国总人口为5177万人，平均每2.3人拥有一辆汽车，几乎家家户户拥有一辆汽车。





在韩国，18周岁以上才能报考驾照。韩国的驾照考试于2011年大幅简化之后，由于考试容易过关，笔试有中文版，驾校学费便宜（约500美元），而且拥有韩国驾照可以获取国际驾照，这一国际驾照可以在180多个《联合国道路交通公约》缔约国直接使用等等，这些因素促使越来越多的“驾照游客”来到韩国考，尤其是可以免签的济州岛考驾照。





韩国从2016年9月起再度加强了驾照考试难度。从此，无论是笔试还是场内测试以及路考，考试分量都比之前增加了1.5倍。在一般情况下，在驾校接受3小时的理论教育、4小时的场内技能培训以及6小时的道路行驶等一共13小时的培训就可以考驾照。一般来讲，最快2到4天就能考驾照。





韩国驾照有一种与二种的差别。人们考的最多的是二种普通与一种普通，前者是自动挡车，考试时开的是自动挡轿车，考取驾照后可以开家用轿车，后者是手动挡车，考试开的是卡车。





驾照考试的流程是：1.有简单的体检，视力也是带着眼镜测的。2.接受一小时的交通安全教育。3. 考试科目一，电脑笔试，大都是常识性的考题，比较简单，50分钟考40道题，60分以上合格。科目二，场内测试，考试行程全长300米，考试项目有打转向灯、踩急刹、半坡起步、直角停车、档位操作等等，满分100分，80分以上合格。科目三，路考，包括倒车入库与上路行驶。主要考系安全带、拐弯打灯、遵守交通信号、停车回档、与前车保持距离等等。满分100分，70分以上合格。