Super Junior新歌联手REIK 拉丁风情“One More Time”

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Super Junior本月8日发行特别迷你专辑《One More Time》回归歌坛。

新专辑主打歌《One More Time（Otra Vez）》是一首让人过耳不忘的“中毒性”非常强的舞曲。歌曲有着浓郁的雷鬼拉丁风格，讲述的是不想错过当下每一瞬间的内容。新歌还邀请到全球当红的墨西哥乐队REIK合作，不仅让音乐更加丰富，全新的组合形式也让歌迷感觉新鲜感十足。

REIK不仅参与新歌合唱，而且也共同参与了MV的录制。《One More Time》的MV是由为Bruno Mars、Justin Timberlake、Rihanna等国际巨星拍摄MV的导演、摄像等大咖班底负责打造，分量十足。MV中，Super Junior成员展现出浓郁的拉丁风情，与REIK弹奏演唱的画面相互交织，具有很高的观赏性。

新歌发行后，Super Junior全球的超高人气再次显示威力。歌曲在全球27个国家的iTunes综合专辑榜中排名第1，美国Billboard方面也对新专辑进行了集中报道。