昭宥发行全新solo专辑《RE:FRESH》回归 主打歌与Sik-K合作

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昭宥日前发行了个人全新专辑《RE:FRESH》回归，全新的音乐尝试让歌迷惊喜不已。

新专辑中邀请到多位知名音乐人为昭宥打造歌曲，不仅曲风多样，昭宥在形象和风格上尝试全新突破，正如专辑题目“RE:FRESH”所示，让人感受到十足的新鲜感。

主打歌《漆黑的夜》可谓是昭宥的转型之作。歌曲的内容十分引人遐想，将爱情给予人的微醺的感觉比喻为漆黑的夜，加上昭宥独有的轻柔气声，让人听来能够真切感受到爱情带来的心动感觉。歌曲由当红音乐人Groovy Room制作，并邀请到人气说唱歌手Sik-K参与合唱，为歌曲增色不少。昭宥以自己另一优势——“性感美”诠释《漆黑的夜》，为听众带来了有别于以往感性抒情的solo作品的全新听觉享受。

除主打歌外，专辑其他几首收录歌曲，也都是由韩国个性鲜明的知名音乐人打造，展现出昭宥对于不同曲风的完美诠释。

自SISTAR解散后，昭宥也顺理成章成为solo歌手，并致力于个人音乐的创作。去年12月，昭宥发行了单飞后的首张正规专辑《RE:BORN》，正式开启作为solo歌手的全新音乐历程。