TWICE凭首张日文正规专辑《DBZ》连续5次获铂金唱片认证

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TWICE上月12日发行的首张日文正规专辑《DBZ》获得日本唱片协会百万铂金唱片认证，这也是TWICE在日本连续第5次获得该认证。

《DBZ》在公开后，曾经连续7天排在ORICON日榜冠军，更新了TWICE曾经在该榜单创下的连续6天第1名的记录。另外，《DBZ》还一举拿下Billboard日本旗下的“Hot Albums”、“Download Albums”、“Top Albums Sales”3个榜单的冠军。同时还在日本Line Music等其他音乐网站音乐榜中夺得冠军。

此前TWICE获得铂金认证的唱片分别为去年6月发行的日本出道精选集《#TWICE》，去年10月发行的单曲专辑《One More Time》，今年2月发行的第2张单曲专辑《Candy Pop》，以及5月发行的第3张单曲专辑《Wake Me Up》。TWICE也凭借今年的2张单曲专辑成为日本首个获得“双铂金”荣誉的外国女歌手。

本月28日，TWICE将回到国内，举行出道3周年纪念歌迷会“ONCE HALLOWEEN”，与歌迷共庆出道纪念日。经纪公司JYP方面表示：“作为TWICE首个户外演唱会，成员们十分期待。届时TWICE将为到场歌迷进行大约150分钟的精彩演出。”