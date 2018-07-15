电视剧《阳光先生》备受好评 李秉宪获得APAN STAR颁奖礼大奖

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10月13日下午，首尔庆熙大学和平殿堂内举行了“2018 APAN Star Awards”颁奖典礼。





当天，演员李秉宪凭借《阳光先生》力压金南珠、孙艺珍、李善均、曹承佑等实力竞争者，夺得了颁奖礼的大奖。李秉宪在舞台上表示“有很多话想说，但上来却都想不起来了。《阳光先生》是与很多人一起完成的作品，连续剧的特点就是会有很多演员出演，想要感谢的人也非常多。灯光组和化妆组为了让我哪怕看起来年轻一岁作了非常多的努力，展示出了奇迹一般的画面”，“我们的剧有五个主角，金敏贞、卞耀汉、柳演锡、金泰利，有很多让我学习的地方。作为前辈，真的感受到了要紧张起来的紧迫感。这之外，配角们也是我们的主人公。”同时，李秉宪还表示“我半信半疑地见了李应福PD之后，决定一起合作这部戏。金恩淑编剧真的是非常优秀的一个人。最后，我要感谢让我选择这部戏的孙锡佑代表和在现场非常辛苦的经纪人，谢谢你们。”





另外，电视剧《阳光先生》除了李秉宪获得大奖之外，还夺得了年度连续剧奖，金泰利凭此剧获得新人奖，金敏贞也夺得了女子演技奖。