韩国就业形势继续恶化 韩政府发表应对措施

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今年第三季度，韩国就业形势进一步恶化，失业人口增加，失业率上涨，雇佣率下降，人们担心雇佣质量也将下降。





失业率和失业人口等指标并不能完全反映就业形势，原因是经济活动人口和求职者数量等因素对上述指标产生较大影响，因此还要看雇佣率情况，如此才能更准确地把握就业形势。失业率上升时，雇佣率通常下降，但也有相反的情况。目前，韩国失业率、失业人口、雇佣率均有恶化，显示就业形势十分严峻。





韩国政府和执政党认为，经济活动人口减少、产业结构调整等结构性问题是造成就业形势恶化的主要原因。但在野党则认为，快速上调最低工资等收入主导型增长政策失败是其主因。在野党主张，经济状况本就不佳，加之政府对企业不利的政策基调，才导致就业形势不断恶化。





韩国政府本月12日公布公共机构招聘体验型实习生计划。根据该计划，公共机构将在今年内再招聘5000名左右的体验型实习生，以应对冬季就业市场萎缩。虽然这一措施有助于青年通过实习成功就业，也有助于公共机构招聘优秀人才，但有观点认为，这种短期雇佣之举并不能对改善就业形势起到显著作用。再加上美中贸易摩擦深化、新兴国家金融市场不稳定等外部不确定性日益加大，韩国就业形势依然严峻。韩国政府还计划在本月内发表扩大投资、提供税收支援等工作岗位相关对策。对策内容及其效果，非常引人关注。