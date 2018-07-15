美国加大对北韩制裁力度 防止制裁松绑

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美国进一步加大对北韩制裁力度，以防止对北制裁在对话局面下松绑。这意味着美国依然将对北制裁作为向北韩施压的手段以及美北对话的杠杆。





今年以来，美国已多次对北韩新设单边制裁措施。此外，美国还警告其他国家，将对涉北交易第三国个人和机构实施“次级抵制”，以防止国际社会退出对北制裁队伍。到目前为止，被美国政府制裁的北韩机构、企业或个人共计466个，其中有236个为特朗普政府时期新设制裁对象。去年，特朗普政府共8次新设对北制裁措施，涉及的机构和个人共达124个。今年，特朗普政府共8次发布对北制裁措施，涉及对象共计112个。今年1月和2月，美国分别发布对北制裁措施，但4月至7月未有新动作，这也是美北围绕首脑会谈积极接触的时期。随后，美国9月3日再次发布制裁名单，并在近两个月间，共6次发布新制裁措施，其间也是美北对话陷入僵局、部分国家频繁提出放宽对北制裁必要性的时期。





上述情况清楚地反映出美国将对北制裁视为非常重要的无核化手段，美国展现出不能容忍在对话局面下松绑对北制裁的意志。但美国认为，仅靠制裁北韩，力量尚有不足，因此还对多个中国和俄罗斯等第三国个人和机构采取制裁措施。同时，美国毫不犹豫地制裁北韩政府和劳动党核心干部，北韩国务委员长金正恩及其胞妹、劳动党第一副部长金与正也在制裁名单之内。