引领空调产业科技革命——韩国三星电子公司

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从目前全球经济的发展趋势来看，企业的创新想法给全球经济带来了新的变化。今天节目里，我们要共同走进韩国三星电子公司，它在今年韩国能源展上展示了创新的节能解决方案。让我们与公司家电业务部研究员泰尚进（音译：태상진）先生一起聊一聊他们的创新产品。





2018年韩国能源展于10月2日至5日在一山KINTEX会展中心举行。在韩国最大的能源展上，三星电子展示了各种产品，包括无风冷却技术、绿色能源、物联网和人工智能等。它还设置了一个体验展台，让参观者可以直接感受到节能效果。与之前的产品相比，这些产品可以减少高达90％的电力消耗，同时大幅提高效率。最引人注目的产品是无风空调。





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自2016年三星发布这款产品后，仅仅两年时间就销售了150万台无风空调。自1902年空调首次发明以来，空调在容量和形状方面已经发展了100多年。但总的来说，空调设备缺乏创新。消费者希望保持凉爽，但不会直接吹冷气。然而，没有公司能够同时满足这两种需求。三星电子通过对消费者的调查了解到了这些需求。公司决定在其新的空调设备中应用辐射冷却技术。该技术使用户在没有感受到强风的情况下感觉凉爽。从2011年进行新设计开始，三星电子研究了调整气流强度的技术，并尝试了用于微气孔的各种材料，包括布料和金属。最后，公司成功开发出无风空调。与其他产品一样，新设备首先通过强风迅速降低室内温度。但是一旦达到所需温度，它就会关闭百叶风口，并通过将冷空气均匀地分配到设备前面金属面板上的13.5万个微气孔来自动切换到无风冷却模式。快速冷却模式和随后的无风冷却模式大幅提高了能效。





与10年前开发的型号相比，无风空调可将电费降低65％。结合人工智能技术，创新的冷却系统可根据用户的生活模式、外部环境和天气信息进行操作。





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高效的储能设备与空调和供暖设施的结合有望开启能源使用的新篇章。三星电子通过这样的创新发展壮大。凭借其不断的技术开发和行业领先的产品，这家科技巨头现已成为全球最大的内存芯片和智能手机制造商，占全球高端电视市场的50％。事实上，三星电子公司已经为未来作出了艰苦的努力，现在它已经站在全球市场的顶端，而公司对创新的不懈追求将会持续下去。