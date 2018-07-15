聚焦韩国经济增长预期

ⓒ YONHAP News

国际货币基金组织已将今年韩国经济增长预期下调至2.8％，并将明年的展望值下调至2.6％，低于韩国政府和韩国央行的增长预期。如此下调经济增长预期引发了人们对经济低增长的担忧。今天，我们邀请到了韩国乔治梅森大学经济学教授郭洙重（音译：곽수종），与他共同聊一聊以上的话题。首先，请他为我们介绍一下韩国经济的现状。





国际货币基金组织每季度对其增长预测进行更新。在10月9日发布的“世界经济展望”报告中，该机构将今年韩国经济增长预期从3％下调至2.8％，明年则从2.9％下调至2.6％。美国和中国之间的贸易争端对全球经济、新兴经济体产生巨大影响，金融市场不稳定以及美国利率持续上升等不利因素导致国际货币基金组织认为这些因素对严重依赖出口的韩国经济产生了负面影响。





国际货币基金组织将今年韩国经济增长预期下调0.2个百分点，将明年经济增长预期下调了0.3个百分点。美国和中国之间的贸易争端以及美国利率上升导致新兴市场资本外流等因素使得国际货币基金组织下调了韩国经济增长预期。此前，亚洲开发银行上个月预测，韩国经济今年将增长2.9％，明年增长2.8％，分别比7月份的预期值下调了0.1个百分点。同样，经济合作与发展组织9月份将韩国经济增长预期下调至2.7％，比4个月前的预期下调了0.3个百分点。郭教授表示，外部不确定性因素导致这些机构将韩国经济增长预期下调至2％的范围内。





2015年12月以来，美国已经上调、冻结并再次上调利率，并且预计将继续逐步加息。加息意味着美国经济状况相对较好。有些人可能认为这一趋势将有利于韩国经济，但是因为韩国对美国的出口占其海外总销售额的13%，而韩国对中国和东南亚的出口总量占其出口总量的55％。如果美中之间的贸易摩擦持续下去，它将不可避免地对中国和韩国造成打击，而中国市场占韩国整个出口总额的25％。





上周美国加息令全球金融市场大幅震荡，10年期美国国债的收益率创下2011年以来的最高水平。因此，韩国综合股价指数KOSPI 10月11日暴跌了4％以上，降至18个月以来的最低点。日本、中国、中国香港和台湾等主要亚洲市场的股价也下跌了3％以上。美国进一步加息的可能性正在逐步增加。更糟糕的是，美中贸易争端持续发酵，对全球经济造成了不利影响。





今年7月，国际货币基金组织预测今年全球经济将增长3.9％，发达国家今年的经济增长预期为2.4％，新兴经济体为4.9％。但最近，该机构将其对全球经济的预期下调了0.2个百分点，降至3.7％。发达经济体和新兴国家的数据也分别下调至2.2％和4.7％。国际货币基金组织似乎敏锐地意识到美中贸易战的影响。如果特朗普所在的共和党在即将于11月6日举行的美国中期选举中赢得国会控制权，那么美中贸易战可能会进一步加剧。这主要是因为美国总统觉得有必要维持与中国的紧张关系，维持现在美国正在享受的所谓的“金发女孩经济”，以便他能够在2020年赢得连任。特朗普肯定会试图解决与中国之间3000亿美元贸易逆差的问题。在这个过程中，中国肯定会遇到困难。在中国国内，中国应该意识到房地产泡沫引发的金融问题将影响实体经济的可能性。





韩国央行称，美中之间长期的贸易争端将减少双边贸易，导致美国国内生产总值下降0.2％，中国国内生产总值下降0.4％，同时对全球经济产生负面影响，全球贸易放缓将对依赖出口的韩国经济造成影响。许多分析师担心，由于华盛顿对北京的贸易制裁，中国对美国出口的大幅减少将对韩国向中国出口的中间产品造成打击。另一方面，韩国在国内有其自身的风险因素。





高额的家庭债务和国债是韩国面临的最严重的经济问题。为了应对这种情况，政府正在增加各种税收，包括综合房地产税。个体户和小企业主很难应对最低工资上涨的负担，他们别无选择，只能通过提高他们商品或服务的价格来抵消不断增加的成本。价格上涨将减缓国内消费，政府“以收入为主导的增长”政策可能会适得其反，并演变成“以收入为导向的经济衰退”。





截至今年第二季度，韩国家庭债务达到1493万亿韩元，比2008年增加了一倍多，这相当于2017年GDP总额的94.8％。换句话说，自2008年全球金融危机以来，过去10年韩国经济一直依靠债务维持增长势头。但由于就业形势和建筑业出现萧条迹象，韩国政府没有适当的措施来重振目前低迷的内需。国际货币基金组织正在评估，韩国通胀上升，出口下降，经常项目收支盈余预计将大幅下降，而明年也很难改善其就业市场。现如今，推动韩国经济发展的关键是巩固经济基本面。为此，韩国政府需要双管齐下，制定具有长远目标的国家战略，积极有效地应对外部环境变化。