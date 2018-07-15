



生日：1983年8月4日

身高：167cm

体重：45kg

血型：B型

出生地：釜山广域市

学历：东亚大学钢琴系





演员孙汝恩，原名韩奈嬿。7岁时起开始学钢琴，一直以来的梦想是做一名钢琴家。在街头被星探发掘后，孙汝恩想要做演员，却遭到了父母的强烈反对。在遵守和父母的约定，从大学钢琴专业毕业后，孙汝恩终于如愿成为一名演员。





最初，孙汝恩主要通过广告涉足演艺圈。2012年，孙汝恩在KBS连续剧《假面新娘》中出演了严善花一角，童颜美女的形象受到大众的关注。2013年《龟岩许浚》中，孙汝恩出演了医女素娴；同年，还出演了金秀娴编剧创作的《结婚三次的女人》，出演了一个不懂事的富家大小姐，毫无纰漏的演技受到观众们的喜爱。





代表作：

2018年 连续剧《坏爸爸》

2018年 连续剧《金装律师》

2018年 电影《现在去见你》

2017年 电影《保安官》

2017年 连续剧《姐姐风采依旧》

2016年 连续剧《面条之神》

2015年 连续剧《拜托了，妈妈》

2013年 连续剧《结婚三次的女人》

2013年 连续剧《龟岩许浚》

2012年 连续剧《假面新娘》

2008年 电影《考死：血的期中考试》