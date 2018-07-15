美伊、美沙关系紧张 国际油价继续走高

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近期，国际油价一路上扬。





美国即将对伊朗采取制裁措施，加上美国与沙特间的紧张局面，国际油价急剧动荡。在对伊朗施压方面，美国与沙特原本保持了合作，但最近双方围绕油价问题出现分歧，又发生了记者卡舒吉失踪事件，美沙之间的紧张局势持续发酵，到了一触即发的地步。美国将于11月5日对伊朗采取制裁措施，主要内容为限制伊朗出口原油。限制伊朗出口，原油供应减少，国际油价必将走高，这对即将于11月迎来中期选举的特朗普来说较为不利，因此美国要求沙特等其他石油输出国组织（OPEC）国家增加产量，以弥补伊朗原油出口减少情况，但石油输出国组织在9月举行的部长级会议中决定冻结产量。美国希望拉低油价，沙特等原油出口国则希望抬高油价，这造就了双方的摩擦。在这种情况下，记者卡舒吉失踪了。卡舒吉对沙特王室持批评态度，本月2日，他前往沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆办理相关手续时神秘失踪。土耳其通知美方，卡舒吉在沙特领事馆内遭沙特人员杀害，并提交现场视频作为证据。





卡舒吉失踪事件发生后，美沙矛盾浮出水面，沙特将油价作为武器，正面与美国作对，采取强硬措施，国际油价飙升的速度将会因之而加快。