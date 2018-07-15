美方再次强调落实对北制裁 未来韩美需努力保持合作无间

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美国再次阐明改善南北韩关系和解决北韩核问题不能分开来谈的立场，强调国际社会必须落实对北韩制裁。





最近美国致力于对北韩施压，特朗普曾指出，没有美国的认可，韩国不会解除“5.24措施”。“5.24措施”指的是韩国针对北韩击沉“天安舰”采取的制裁措施。“天安舰”是1200吨级护卫舰，2010年3月26日遭到北韩潜水艇鱼雷攻击而沉没，在104名船员中，46人遇难。自韩国对北韩采取“5.24措施”后，南北韩几乎中断了一切贸易来往与交流合作。最近，韩半岛充满了和谐气氛，韩国部分人士提及考虑取消“5.24措施”，特朗普不以为然，其表态也引发了是否适宜的争论以及韩美间的合作是否存在问题的忧虑。





最近美国加大对北韩的施压力度，在美北对话陷入僵局后，美国曾数次单独对北韩采取制裁措施，并警告将实施次级抵制。即使在同北韩进行对话的情况下，美国也未放松对北韩的制裁。鉴于美国的立场如此，南北韩将不得不调整改善关系的速度。目前，在南北韩开设共同联络事务所和连接铁路等方面，韩美似乎出现分歧。韩国为实现无核化，致力于改善南北韩关系，但若操之过急，将会影响到韩美间的合作，反会成为无核化的阻碍。在解决韩半岛问题上，韩美必须合作无间，今后韩美两国有必要进一步加强沟通与合作。