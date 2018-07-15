作家安寿吉的小说《第三人类型》





#采访：首尔大学教授方珉昊

或许有人会问，在战争期间要过什么样的生活，有些什么问题，在小说中又能写些什么？其实，战争发生在最前方，釜山位于韩国南端，人们仍然过着日常生活，釜山有大学，还有国际市场，是生活的根据地。战争发生在前线，人们在战争期间仍然需要生活，仍然有一种在生活方面的道德意识问题，作家安寿吉通过小说《第三人类型》探讨这方面的问题。





作家安寿吉通过在战争这种极端情况下的3个人，深入探讨生活上的问题。





“老师，您觉得活着愉快吗？”

“这好像不是美伊说的，

哎呀！因为战争，美伊的人生观完全变了，

你觉得人生悲观吗？希望你能像在首尔一样的开心，拿出勇气。”

“艰辛地形成了生命和形体，人才来到世上，

不会没有理由而来，

一定有所需才来到世上，不是吗？”

“你是说肩负使命而来？”

突然，我想到自己，心中感到很不自在，美伊说了下去。





“선생님은 살아가는 것이 즐겁다고 생각하세요?”

“건 미이답지 않은 질문인데.

오호라 사변통의 불행으로 미이 인생관이 변했군.

인생을 비관한단 말이지? 서울 때처럼 명랑해지구 기운을 내라구”

“그 어려운 목숨과 형체를 받아 사람이 세상에 나오게 된 것이니

필요없이 내보내진 않았을 거예요.

이 세상에 꼭 할 일이 있기에 내보낸 것이 아닐까요~“

“사명을 지고 나왔다는 말이지?”

문득, 나는 나 자신을 돌이켜보고 움찔했으나, 미이는 말을 이었네.









作家安寿吉在作品中塑造了两个不同类型的人：一个是信念坚定、品格崇高的作家，经历战争后却变成了一个完全世俗化的事业家；另一个则是一位活泼开朗的文学少女，因战争而失去家庭的温暖，但在精神方面却趋于成熟。









他躺在床上，开始思考。

“就像照云所说的，照云因战争而放弃他的使命，

美伊却因战争变成一个勇于面对时代要求的人。

那么我呢？”

锡睁开了眼睛，自言自语地说，

“我未放弃使命，也未忠于使命，

我不也是战争塑造的另一个类型吗？”





자리에 드러누워 그는 생각하였다.

‘조운의 말대로 조운은 사변의 압력으로 그의 사명을 포기했고,

사변을 통하여 미이는 용감하게 시대적 요구에 응할 수 있는 사람으로 변하였다.

그러면 나는?‘

눈을 감았다 뜨며 석은 중얼거렸다.

“사명을 포기치도 그것에 충실치도 못하고 말라가는 나는?

나도 사변이 빚어낸 한 타입이라고 할까?“









作家安寿吉 (1911.11.3.~ 1977.4.18. 咸镜南道咸兴)

1935年在《朝鲜文坛》发表短篇小说《红十字医院院长》和《红围巾》

1953年在《自由世界》发表《第三人类型》