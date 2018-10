偶像组合防弹少年团推出的第一部电影《BURN THE STAGE: THE MOVIE》确定将于11月15日上映,日前企划公司公开了宣传海报,吸引了歌迷们的关注。





电影《BURN THE STAGE: THE MOVIE》主要展现了历经300多天的大长征,走过19个城市,进行了40场演出,吸引55万人次观看的“2017 BTS LIVE TRILOGY EPOSODE III THE WINGS TOUR”巡回演出的过程及花絮。同时,其中很多成员之间的互动和幕后故事都让歌迷们期待不已。





宣传海报采用粉紫色色调,是防弹少年团的成员们在舞台上致谢的一幕,舞台上彩屑纷飞,台下歌迷气势如潮,很有纪念意义。