韩国准许339名也门难民申请者在韩居留

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在韩国社会引发争论的也门难民问题终于告一段落，政府17日公布了免签入境济州岛的也门人的最终难民审核结果。虽然政府并未认定他们的难民身份，但是从人道主义立场出发，赋予339人在韩居留许可。





进入今年后，也门难民大举进入济州岛，从而引发社会问题。也门人为躲避内战，从2016年开始进入韩国，当时为数不多，在截至2017年的两年期间，仅有40人申请难民身份，韩国政府认定其中14人为难民，另有18人获得人道主义居留许可。但因济州岛可免签入境，进入今年后，大量也门难民涌入，此前前往马来西亚的也门人在滞留期满后，也开始涌入济州岛，截至今年5月底，入境者超过了500人。





也门难民剧增，在国内引发激烈争议。部分人士以人道主义为由，认为应收容难民，但也有人认为，可能有人假借难民名义，在韩非法就业，因而提出反对意见。在激烈的争议声中，韩国政府4月30日开始采取禁止也门人离开济州岛进入韩国内陆地区的有关措施。部分生活困难的也门人露宿街头，也引发了济州岛当地居民的不安。6月1日起，政府禁止也门人免签入境济州岛。





随着韩国政府公布也门人最终难民审核结果，也门难民事态暂告一段落，今后，韩国政府仍需改善在审查难民资格过程中遇到的一些问题。