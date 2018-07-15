南北韩与联合国军司令部讨论解除共同警备区武装

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板门店共同警备区（JSA）实现非武装化后，将恢复其原有面貌。共同警备区非武装化也是缓和韩半岛紧张和维护韩半岛和平的象征性措施。





板门店共同警备区是位于军事分界线（MDL）上的东西800米、南北600米的区域。韩国首尔距离此处62公里，北韩开城距离此处10公里。板门店位置极为偏僻，原本只有几间草房，1951各方在此协商停战问题后，开始闻名世界。早期，各方在帐篷里举行会谈，后来建立了木造建筑。共同警备区原是军事停战委员会举行会议的地方，1971年9月以南北韩在此举行红十字会谈为契机，成为南北韩进行接触的窗口。





根据《停战协定》的规定，共同警备区内不得进驻军队，由警察负责警备任务，执行警备任务的人员限于1个小队以下，仅准携带手枪以下级别的武器，但实际上南北韩分别由名义上是“民政警察”和“民警队”实则为军队的兵力负责警备任务。早期，军事停战委员会有关人士可以在共同警备区内自由走动，但1976年发生“斧头杀人事件”后，当地气氛骤然紧张，双方开始严加警戒。“斧头杀人事件”指的是北韩士兵在共同警备区用斧头砍死美军的事件。事件发生后，为防止再次发生此类偶发性冲突，在共同警备区内划分了军事分界线，警备兵不得越过分界线，并禁止双方交谈。





所谓“共同警备区非武装化”指的是将警备兵力减至1个小队以下，并完全解除武装，甚至连手枪也不准携带，并拆除附近一带的哨所，游客可自由来往于南北两侧参观。如果如期实现共同警备区非武装化，共同警备区将不再是紧张的现场，而是成为迈向和平的起点。