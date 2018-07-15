《漫话国乐》 兴打令 / 在菊花旁 / 山鹧鸪





韩国古代普遍使用传统历法农历，无论是节日还是日常生活，都是以农历编排的。本月17日是农历九月九日，这一天是传统节日重阳节。





古代的宇宙观是基于阴阳五行等概念相互关联而形成的，古人相信天、地、人三者之间存在着一种深奥莫测的因果关系，人类随着天地之间阴阳五行的规律而发生变化。以阴阳说法，月亮属阴，太阳属阳，女人属阴，男人属阳，双数属阴，单数属阳。古人认为属阳的单数重复的日子很吉祥，因此在韩国有很多单数重复的传统节日，如：农历新年的第一天正月初一、三月初三上巳日、五月五日端午节、七月七日七夕、九月九日重阳节等。其中，九月九日重阳节有两个属阳的单数九，九这一数字是完美与永恒的象征。重阳节正值金秋，漫山遍野绽放各种各样的菊花，美不胜收，所以在重阳节这一菊花盛开的美好时节，家家户户都会用菊花酿造菊花酒、做菊花煎饼，邀请亲朋好友共享用菊花做的美酒与美食，好不热闹。





南道杂歌《兴打令》有这样的描写：“在窗外种了菊花，在菊花下酿了酒，当酒熟了，菊花开了，好友来了，月亮也缓缓升起。孩儿啊，弹奏玄琴吧，让咱们彻夜玩乐吧。”

{音乐1: 南道杂歌《兴打令》/金秀妍等人}





菊花煎饼的调制方法有两种，一种是把糯米粉用开水和面，揉成月饼大小的圆饼，然后把菊花贴在上面煎出来。另外一种是和面时就把菊花花瓣与糯米粉一起搅拌，这样煎出来的饼带有黄色，饼上面用切片的红枣来点缀。菊花煎饼通常与一种甜茶搭配着吃，甜茶的做法很简单，在蜂蜜水里放一些柚子片与石榴籽即可，不难想象甜茶的口味酸甜又香。这些秋季美食做法简单，又有品位，与亲朋好友围坐在一起共享美酒与美食，欣赏菊花的姿态与淡香，别有一番情趣。





说到菊花，韩国有一首脍炙人口的名诗。

“或许，

是为了绽放一朵菊花，

杜鹃鸟自春天起叫个不停。

或许，

是为了绽放一朵菊花，

霹雳才从乌云中响个不停。”

{音乐2: 《在菊花旁》/ 作曲黄秉冀、演唱金景培}





在朝鲜王朝中期，全罗北道扶安的艺妓梅窗在全国颇有声誉，她不仅擅长歌舞，还善于写诗。有趣的是，当时梅窗还与很多有名望的书生结交，其中有古典小说《洪吉童传》的作者许筠。两人有着超越身份与性别的深厚交情。不过当时，众人依然对贵族与妓女的交情有着歧视与偏见。





有一次，与梅窗有一度情深的地方官与世长辞，梅窗思念情人，几乎每天深夜都到地方官的坟墓前边弹玄琴、边歌咏白居易的诗词《山鹧鸪》。人们听了误以为梅窗思念的对象是许筠，这一传闻迅速扩散到汉阳。身在汉阳的许筠也得知了这一消息，于是马上写了一封信给梅窗，信中写道：“听说你每天望着明月边弹琴，边唱歌。我说你为何不找幽深人静的地方？何必在地方官的坟墓前唱歌被别人嘲笑呢。况且众人的嘲笑还指向我，我实在太冤枉了！”许筠的话虽然说得有点严重，但也是担心梅窗。最近气温渐渐下降，加上秋风吹起，人们会倍感孤独与寂寞。这时候，身在远方如果也能有一个知心的好友，相信我们的人生一定不会寂寞的。

{音乐3: 《山鹧鸪》/玄琴-张恩善（音）}