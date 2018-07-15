食品趋势：秋日开启定制化“美食之旅”

ⓒ Getty Images Bank

秋季是出行的最佳季节，连着周末和公休日游山玩水的游客渐渐增多，所谓出行最佳的搭档就是美食了。最近，“美食之旅”作为消费者喜爱的一个热门旅游主题，各种旅行过程中食用的小吃也备受瞩目。从秋日各旅游胜地的庆典开始，再到山间漫步、野营露餐，时刻离不开美食和小吃。





中国有南北甜咸之争，而韩国的食品界流行起了“甜咸”口味，跟着这股热潮，许多食物中夹着又甜又咸的口味，前所未有，值得尝试。韩国麦当劳的冰淇淋也有甜咸口味的新产品，焦糖盐华夫奶油冰淇淋自推出后，被韩国网民推选为“甜咸”食品最经典代表。





韩国秋季的枫叶美不胜收，预计今年赏枫叶的时间会提前。登山赏枫叶便成为了普遍消费者秋日的主要户外活动，赏美景的同时也需要注意身体，随时补充能量和水分。Kellogg（家乐氏）公司今年最新推出了便携式迷你款的能量棒，可口可乐公司也推出了低刺激、低卡路里的水分补充能量饮料。同时新世界食品企业迎合韩国市场的家庭简便餐趋势，为在外露营野餐和出行的旅客推出了一款简易烤肉产品。一二人分量的简易包装不仅使用起来方便，还采用了新鲜肉类保鲜设备，食品安全又美味。





韩国是咖啡大国，喝咖啡已成为韩国民众的生活习惯，性价比高的速溶咖啡成为主流。人气品牌GEORGIA乔雅推出了一款液体咖啡，易携带易饮用，无论是兑水还是兑奶都非常容易融合在一起，口感香浓。





在食欲大发的秋季里，美食之旅即将启动，而赏景途中的能量水分补充小提示，您是否也已了解了呢？





<前沿视线>

“WORKING DADDY”等忠实顾客激增 线上商城料理、清洁用品销售快速增加

韩国试行每周最长52小时工作制度已有百日了。目前各企业全面适应新劳动制度，而韩国人的生活和产业第一线都发生了极大的变化，因此社会上也渐渐出现了“领带足球族”、“WORKING DADDY”、“做家务活的4050”等新的消费群体。据报道，平日下班后与同事前去休闲中心踢足球的职场人增多，相比往日参与人数增加了15%。同时，陪伴孩子去百货店及商场文化中心游玩的“WORKING DADDY”等忠实顾客增多，平均一周内定期前去1至3次。而早早下班回家做家务活的4050男性消费者在线上商城的消费力也不容小视，有关料理和清洁用品的销售额大幅增长。





ARITAUM LIVE在江南举行“美妆趋势直播”彩妆T台秀

韩国爱茉莉太平洋集团线下推出了一家名为“ARITAUM LIVE”的新型体验复合品牌店，前不久在店内以彩妆T台秀的形式“BEAUTY TREND LIVE/美妆趋势直播”介绍了秋日最新美妆趋势。现场不仅可以倾听专业化妆师为消费者介绍的“COLOR AUTUMN/色彩秋季”最新趋势，同时也能在“STYLING BAR/造型酒吧”中与模特、美妆达人、化妆师们亲密接触，更进一步了解秋日美妆细节。ARITAUM LIVE线下店因此也不断捕捉顾客消费趋向，定时提供专业美妆知识和最新趋势，积极为顾客介绍新锐美妆品牌和推荐好物。





爱茉莉太平洋集团旗下HERA（赫妍）品牌继续引领“2019春夏首尔时装周”

爱茉莉太平洋集团旗下高端时尚美妆品牌HERA（赫妍）继续引领“2019春夏首尔时装周”。从2016年春夏季开始至今，HERA已成功完成了连续7届首尔时装周的后台上妆任务。本季，HERA依然为参加“2019春夏首尔时装周”的60个设计师品牌提供后台妆容设计。在本季时装周上，将为传递最新彩妆潮流，强调唇妆的色彩变化和质地新颖。时装秀期间，在DDP场外搭设了HERA赫妍品牌体验摊位，消费者可轻松体验首尔时装周的代表性三款唇部产品以及其他新产品。