韩国政府对美北无核化协商与对北韩制裁的立场

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本月15日，南北韩在高级别会谈中，就今年内举行南北韩铁路、公路对接及现代化工程开工仪式达成协议，但是美国却加大了对北韩施压力度。在此情况下，正在欧洲进行访问的韩国总统文在寅在与法国总统马克龙举行双方首脑会谈时，以无核化为前提呼吁缓和对北韩制裁而掀起了波澜。





南北韩决定在今年内，大约在11月底举行铁路、公路对接及现代化工程开工仪式。之后，将着手进行连接工程。但是韩国将钢铁、机械、石油等物资运入北韩，有违联合国安理会对北韩制裁决议。尽管如此，为开展南北韩铁路、公路对接及现代化工程，韩国不得不将这些物资运入北韩。在平壤文金会后举行的南北韩高级别会谈中，双方决定在今年11月底或12初举行铁路、公路对接及现代化工程开工仪式。问题是能否着手进行其对接及现代化工程。为进行铁路、公路对接及现代化工程，需要大量的建设材料、重型机械、石油以及相当的财政支援，但是在美国等国际社会对北韩采取制裁措施的情况下，无法将这些物资运入北韩。目前，美国将保持对北韩制裁作为推进北韩无核化进程的战略。在此情况下，如果韩国政府正式启动南北韩铁路、公路对接及现代化工程项目，将钢铁、机械等运入北韩，有违联合国对北韩制裁决议。此外，美国在与北韩进行直接对话的过程中，试图通过制裁与施压迫使北韩弃核。在此情况下，如果韩国政府为改善南北韩关系，缓和对北韩制裁，将会削弱北韩无核化的推进力。





美国政府多次强调“先无核化，后缓和对北韩制裁”的立场，并对韩国政府试图改善南北韩关系、促进南北韩经济合作表现出敏感反应。因此，韩国总统文在寅在此次出访欧洲期间，发表了在北韩无核化进入不可逆转的阶段时，通过缓和对北韩制裁促进北韩无核化的构想。在文在寅政府的立场上，无核化固然重要，但也要积极发展南北韩关系。问题是美国等国际社会的对北韩制裁成为发展南北韩关系的阻碍因素。因此，文在寅总统在敦促北韩对无核化采取实质性措施的同时，呼吁国际社会缓和对北韩制裁。事实上，韩国总统文在寅在与法国总统马克龙举行双边首脑会谈时，就呼吁法国缓和对北韩制裁。法国是联合国安理会常任理事国，因此文在寅总统希望法国能支持韩国政府的立场，在缓和对北韩制裁与建立韩半岛和平机制等问题上采取共同步调，营造良好舆论氛围。一直以来，韩国政府对美国“先无核化，后缓和对北韩制裁”的立场表示支持，但是韩国总统文在寅在此次出访欧洲时，以促进北韩无核化为前提，提议缓和对北韩制裁，但是国际社会没有作出积极反应。法国是联合国安理会常任理事国，因此韩国总统文在寅呼吁法国总统马克龙在缓和对北韩制裁问题上给予协助是理所当然的事情。但是考虑到法国和美国的关系，法国难以公开支持韩国政府的立场。因此，韩国政府必须说服北韩在无核化问题上采取实质性措施。如果北韩采取实质性措施，欧洲诸国则会支持韩国政府的立场，为缓和对北韩制裁给予协助。法国总统马克龙将“完全、可验证、不可逆转的无核化”即CVID包含在《韩法共同宣言》中，表现出将持续对北韩实施制裁的立场。但是韩国总统府青瓦台表示，文在寅总统在国际社会公开讨论现场提出缓和对北韩制裁问题，这本身就具有极大的意义。





据悉，韩国总统文在寅19日出席在比利时布鲁塞尔举行的亚欧峰会后，还将与英国首相和德国总理会晤，并呼吁两国在缓和对北韩制裁问题上给予支持与协助。在此，我们期待北韩能在无核化问题上采取实质性措施，不要白费了文在寅总统一番苦心。