2007年南北韩决定编撰《民族语大辞典》

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10月9日在首尔光化门广场举行的韩文节庆祝仪式上，韩国国务总理李洛渊表现出了重启《民族语大辞典》编撰工作的强烈意志。

《民族语大辞典》作为南北韩国语学家共同进行编撰的首部国语大辞典，基于2007年制定的特别法首次推进的南北韩民间交流事业。1989年已故文益焕牧师访问平壤时提议已故北韩国家主席金日成编撰《南北统一国语辞典》。对此，北韩方面表示同意，2004年4月，韩国社团法人“迎统一”和北韩民族和解协议会签署议定书，2005年2月在金刚山正式成立“民族语大辞典南北共同编撰委员会”。





民族语辞典编撰工作始于1910年。当时，开化期国语学家周时经为编撰国语辞典搜集词汇语料，1938年发行首部韩文辞典《朝鲜语辞典》。60年后的1989年，已故文益焕牧师访问平壤，提议已故北韩国家主席金日成编撰《南北统一国语辞典》，以消除南北韩间的语言差异。





韩半岛分裂后，南北韩人民使用的语言逐渐出现差异，且随着时间的推移，差异变得越来越大，有时连沟通都成问题。由于韩国人在说话时掺杂许多外来语而使逃离北韩定居韩国的脱北居民们在与韩国本地人进行沟通时遭遇困难。在全球化风潮之下，韩国积极引进外国语言与文化，且随着数码文化及社交网络的发展，出现了许多新造词。2002年韩日世界杯足球赛当时，北韩电视台体育比赛播音员在转播时使用的语词顿时成为韩国民众谈论的热门话题。其原因在于北韩长时间采取锁国政策，拒不使用外语，足球术语也是如此。如果继续这样下去，南北韩间的语言差异将会越发严重。因此，南北韩为解决这一问题而决定共同编撰《民族语大辞典》，并于2005年2月正式成立南北共同编撰委员会。

光复后韩半岛被划分为南北两地，且停止相互往来而在语言方面出现差异。因此，南北韩决定编撰《民族语大辞典》，以消除语言差异。统一是韩民族长久的心愿，也是最大的命题。但是为实现统一，除了要达成政治妥协外，还要在社会、文化等诸多方面营造一个相应的环境。不然，统一后会出现相当的混乱。因此，南北韩必须按部就班，一步一步地为统一进行准备。实现语言统一是非常重要的过程之一。因为语言是形成社会、文化的基础和根本。为应对统一时代的到来，《民族语大辞典》除搜集南北韩使用的词汇和语料外，还要把海外同胞使用的词语收录其中，以实现真正的语言统一。

因此，南北韩语言学家为统一韩民族语言，积极开展《民族语大辞典》编撰工作。





“民族语大辞典南北共同编撰事业会”委员们在《民族语大辞典》编撰过程中通过相互协调拉近意见差距，2005年8月16日就编撰《民族语大辞典》的基本原则达成协议，从南北韩共同使用的词汇开始收录于辞典中，存在差异的词汇则决定通过协调将其单一化的方式共收录30多万个词汇。在韩国的《标准国语大辞典》和北韩的《朝鲜语大辞典》这两部大辞典中，首先选出约20万个南北韩同用的词汇，再加上新造词和在辞典中遗漏的词汇以及方言等10多万个词汇，共收录30多万个词汇。这是个庞大的作业，需要很长的时间才能完成。





2005年11月，南北韩举行“民族语大辞典南北共同编撰事业会”第四次会议，就编撰《民族语大辞典》的细节问题达成协议。2007年4月，韩国国会制定《民族语大辞典南北共同编撰事业会法》，为推进《民族语大辞典》编撰工作提供动力，但是2009年12月在中国沈阳召开第20次会议后，南北韩长时间未能举行共同编撰会议。