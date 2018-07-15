韩国人口现状和所面临的问题

ⓒKBS News

“2018世界人口现状报告”显示出韩国正面临严重的低生育率和老龄化问题。韩国总和生育率和15岁以下人口占比处于世界最低水平，平均生育年龄也逐年提高。统计数字如实地反映出韩国人口晚婚、低生育率和老龄化现状。





韩国总人口达5120万人，排名世界第27位。人口增长率为0.4%，远低于世界平均值1.2%。总和生育率为1.3名，排名第191位，与世界平均总和生育率2.5名相差甚远。韩国面临严重的儿童人口减少和老年人口增加问题，0到14岁人口的比率为13%，排名世界第193位，而65岁以上的老年人口比率为14%，排名世界第50位。据统计，韩国男性平均预期寿命为79岁，女性为85岁，分别排名世界第23位和第6位。另外，韩国人的平均生育年龄为32.3岁，不仅高于世界平均年龄27.9岁，还高于发达国家平均值30.0岁，这也是受韩国结婚率不断下降的影响。据统计，2017年每1000人婚姻数目即粗结婚率为5.2，是1970年开始该项统计以来的最低值。男性平均初婚年龄为32.9岁，女性为30.2岁，与10年前相比，分别增加1.8岁和2.2岁。很多人放弃恋爱、结婚和生育，不结婚并独居的家庭急剧增加。晚婚和不结婚的趋势扩散，导致人口结构出现变化。