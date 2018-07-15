韩国经济情况欠佳 央行继续冻结基准利率

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由于目前韩国经济情况不理想,韩国银行（央行）已连续11个月冻结基准利率。虽然韩国与美国的政策利率出现逆转，且差距逐步扩大，加重了韩国上调利率的压力，但鉴于经济情况疲弱，韩国央行不得不推迟调整利率的时间。





各项经济指标均指向韩国目前举步维艰的经济状况，经济增长率预计值和就业情况等一路恶化，政府在《最近经济动向》绿皮书中甚至删除了此前已保持10个月的经济呈复苏局面的判断。此外，因美中贸易纷争长期化，世界经济增长势头减慢。在这种不确定性加大的情况下，贸然上调利率，必将带来副作用。另外，由于政府推行“9.13对策”，房地产价格飙升势头受控，缓解了因房地产价格飙升带来的上调利率压力，这也给韩国银行继续冻结基准利率提供了一定的“喘息空间”。





各方高度关注即将于11月举行的韩国银行金融货币委员会会议。目前，韩国银行继续发出上调利率的信息，在金融货币委员会中，也有部分人赞成上调利率。韩国银行总裁李柱烈也曾数次表示将在年内上调利率，他曾表达对韩美利率逆转等金融不稳定因素的忧虑，认为应该上调利率予以应对。





市场认为韩国银行会在10月或11月上调利率。随着10月举行的金融货币委员会会议已经决定冻结基准利率，11月上调利率的可能性也在加大。美国已确定将于今年12月加息，如果韩国银行在下月仍不调整利率，韩美利率差距将拉大至1个百分点，因此韩国银行很难做出继续冻结利率的决定。