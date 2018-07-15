韩国国际医疗培训政策

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：张勇(广东省第二人民医院医生，韩国国际医疗培训生)





医生是人类最神圣的职业之一，是治病救人的白衣天使。为了拯救更多人的生命和守护更多人的健康，韩国政府实施了“医疗韩国”的政策，培训来自世界各地的医生们。有请来韩参加医疗培训的广州第二人民医院的张勇大夫，为我们介绍相关情况。





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南：请你先自我介绍一下，好吗？

张：我来自中国广东省第二人民医院，叫张勇，神经外科医师。我的业务专长是在颅神经疾病方面，如三叉神经痛、面肌痉挛微创手术。这次来韩国的目的是学习微创脊柱手术的最新技术

南：请介绍一下韩国的海外医生培训项目“医疗韩国”好吗?

张：“医疗韩国”是非常好的一个国际间的培训计划，中国这次来了14名医师，来自北京、南京、山东、湖南长沙、四川成都和广州等地，不同的专业分布到韩国对应的医疗机构进行培训。





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南：你现在在哪一家医院学习呢?

张：我是在韩国“Nanoori Hospital”。这是一家全球知名的微创脊柱专科医院，有100多名工作人员。通过观摩手术看到这里不仅手术多，而且突出微创理念、出血少、手术时间短、病人恢复快。金教授（HYEUN SUNG KIM）团队的脊柱微创内镜手术达到世界顶尖水准。而且上海“纳诺医院”分院（微创脊柱专科医院）也即将开业。