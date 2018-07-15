联合国军司令部：将为南北韩履行军事领域协议提供支持

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联合国军司令部公开表态将为南北韩履行军事领域协议提供支持，无疑将极大推动南北韩军事协议的全面落实。





联合国军司令部对南北韩军事协议的立场颇为重要的原因有二：一是联合国军司令部特殊的地位及权力；二是联合国军司令部的立场往往就代表了美国的立场。





联合国军司令部的正式成立时间为1950年7月24日。1950年6月25日，韩国战争爆发。6月27日，北韩入侵韩国被定性为侵略行为，联合国安理会决定采取军事措施。7月7日，联合国安理会通过决议，组织成立了“联合国军统一司令部”。1953年停战后，联合国军司令部的性质和结构发生了诸多变化。最初，联合国军司令部可对包括韩国军队在内的所有参战国军队行使作战指挥权。1978年，韩美联合司令部成立，韩国军队的作战指挥权移交至联合司令部。联合国军司令部则主要行使军事停战委员会、中立国监督委员会、运营JSA警备部队及非军事区哨所等与停战协定相关的职能。作为停战协定的签字方，联合国军司令部依法拥有对非军事区的管理及控制权。今年8月，由于联合国军司令部拒绝了韩方有关部门的军事分界线通行请求，南北韩铁路对接实地考察被迫叫停，也正是出于这一原因。





联合国军司令部成员包括澳大利亚、加拿大、法国、挪威、泰国、英国等韩国战争参战国，但由于司令由驻韩美军司令兼任，这也意味着主导权掌控在美国手中。因此，联合国军司令部的立场代表着美国的立场自然毋庸置疑。此次联合国军司令部表示将支持南北韩履行军事协议也可以解读为已与美国达成了一定共识。