教皇：若北韩发来正式邀请函愿意访北

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随着教皇弗朗西斯表示，愿意接受邀请访问北韩，教皇何时访北引起了人们的关注。有观点认为，考虑到教廷惯例和日程安排，教皇很可能在明年5月以后访问北韩。





人们首先关注北韩会否正式邀请教皇访北。考虑到教廷的决策结构，只有满足两个条件且教皇同意，教皇才会访问海外，两个条件为访问国首脑和天主教代表团体主教团的正式邀请，因此，只有北韩向教廷发送正式邀请函，教廷才能正式推进教皇访北。虽然教皇弗朗西斯说，文在寅总统转达北韩的邀请信息已经足够，但他也表示，若北韩发来正式邀请函，定将给予回复，愿意应邀访北。教皇的上述发言被解释为他正等待北韩发出正式邀请。因此，北韩会否向教廷发送正式邀请函，非常引人关注。





文在寅总统在平壤举行的南北韩首脑会谈中，提议北韩国务委员长金正恩邀请教皇访问北韩。对此，金正恩委员长给予了积极、肯定的回答。但有观点认为，一直以来，北韩为维护国家体制、保护所谓的“金氏王朝”，强力压制宗教自由，教皇访北可能会促使北韩社会发生巨大变化，因此尚不能断定在正式邀请教皇访北问题上，北韩将做出何种决定。





有观点认为，教皇很可能在明年5月以后访问北韩。日本天皇将于明年4月30日正式退位，皇太子德仁将于5月1日正式即位，教皇可能在新天皇即位后访问日本。鉴于教皇有相继访问距离较近国家的惯例，教皇很可能会将访北时间选在此时。