演员金智秀醉酒接受采访 事后发长篇道歉文

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演员金智秀日前因为以醉酒状态接受采访被舆论谴责。





由金智秀主演的电影《完美的他人》原计划于10月17日上午10点在首尔昭格洞的某咖啡厅内组织演员们接受记者访问。然而10点已经过了，采访现场依然没有金智秀的身影。媒体们以为是采访之前的行程有延误或路上堵车，因此没有怨言继续等待。金智秀经纪公司负责人对记者们表示，“没能联系上经纪人，因此金智秀会自己搭乘出租车前往采访场所，大约10点40分的时候抵达。”如此一来，似乎是经纪人的过错才导致金智秀行程延误。然而，金智秀抵达采访现场时的状态却是酩酊大醉的模样。在接受第一个记者的提问时，金智秀甚至无法清楚吐字。由于现场氛围很奇怪，记者们问金智秀是否是哪里不舒服，金智秀回答说“有点喝多了”，但强调“如果有我可以回答的问题，我依然能够作答”，甚至问记者们“你们不开心了吗？我可以接受采访的呀！”最终采访只维持了5分钟便宣布取消。此后当天的所有采访也全部取消。电影方宣传人员和媒体全部措手不及。





随后，当天下午，金智秀通过经纪公司发表了道歉声明“今天早上由于比较慌乱，没能好好跟大家道歉。心情非常沉重，对本电影的所有相关人士表示由衷的歉意”，“因为时隔很久出演电影，受到了大家的好评，因此心情很愉快，和大家一起吃饭庆祝。也因为很久没有喝酒，身体状态比想象中的差了很多。我原本是本着对电影负责的心情一定要去参加采访，却把情况搞得更糟”，“出现了很多意料之外的情况，在记者们面前没有展示出一个专业人应有的一面，感到更加的羞愧。回想一下，那么宝贵的时间因为我而浪费掉，眼前闪过费心准备活动的很多负责人的面孔，我感到更加痛苦。除了对不起之外，我别无他言。在后续的时间里，我会尽全力完成我的工作，向大家谢罪。真的对不起。”