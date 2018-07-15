乐队组合The EastLight召开记者发布会 控诉遭遇经纪公司暴行

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乐队组合The EastLight的成员李锡哲于19日在首尔光化门律师会馆内，针对遭到Media Line娱乐的金昌焕会长、制作人的暴力对待举行记者招待会。





李锡哲表示“我们The EastLight成员们于2015年至2017年近四年时间里，在地下练习室、录音室、studio、屋顶等场所遭遇Media Line娱乐文永一PD使用棒球棍、棍子、铁拖布杆等工具的暴力对待，成员们做俯身头撑地的姿势，被其用工具狠打臀部，并威胁我们说‘如果回家告诉父母的话，就死定了’。”同时，“组合里的贝斯手，也就是我的亲弟弟李承贤在5楼的studio内，被文永一PD关起来，用棍子击打头部、大腿、胳膊和臀部等部位50多下，导致头上流血，大腿和臀部淤青等。”而金昌焕会长也在暴行现场，却并不发出制止，而是让文永一PD轻点打”。





此前，18日时曾有媒体独家报道了The EastLight成员们遭遇非人对待。对此，Media Line娱乐方面回应说，第一次得知The EastLight的制作人在过去1年4个月的时间里对成员们进行指导、教育的过程中采用暴力，以后我们将会和成员父母们对话，寻求解决办法，也承诺不再发生类似事件。