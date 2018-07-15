美财政部未将韩国列为汇率操纵国

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美国财政部虽未将韩国列为汇率操纵国，但依然将韩国列入观察名单。业界指出，美国未来是否将中国列入汇率操纵国将间接给韩国带来影响。

美国财政部18日发布了《2018年10月主要贸易对象国汇率政策报告》。结果显示，美国将韩国、中国、德国、印度、日本和瑞士等国家列入汇率政策观察名单。





美国将超过贸易顺差、经常项目收支顺差和外汇市场介入三项标准的贸易对象国指定为汇率操纵国，将超过前两项标准的贸易对象国列入汇率政策观察名单。这三项标准为：对美贸易顺差超过200亿美元、经常项目收支顺差占国内生产总值（GDP）的比重超过3%以及持续、单方面介入外汇市场，即一年内外汇市场净买入外汇总量在GDP中占比超2%。从国家来看，中国仅在对美贸易顺差方面“越线”。数据显示，中国对美国的商品贸易顺差达3900亿美元。韩国与日本、德国一同超过美国规定的贸易和经常项目收支顺差两项基准。 韩国、日本和德国自美国财政部于2016年4月发布汇率政策报告后，已连续6次被列入观察名单。





报告引用国际货币基金组织（IMF）的评价指出，从韩国中期经济基础条件来看，经常项目收支顺差过多，汇率较低。韩元兑换美元汇率虽于2017年下半年增长7%，但今年却恢复至原来的水平。同时，韩国干预外汇市场规模推算为40亿美元，仅占GDP的0.3%，因此韩国并不足以被指定为“汇率操纵国”。





报告对韩国政府决定从明年起公开干预外汇市场的细节表示欢迎，并决定持续对包括韩国干预外汇市场的细节公开等在内的汇率政策落实情况进行监测。由此可见，韩国政府今年5月发布的提高外汇政策透明度方案起到了积极作用。企划财政部和韩国银行（央行）发布的提高外汇政策透明度方案的核心内容是，分阶段公开外汇交易机构的外汇净交易额情况。政府决定，每6个月公开主管外汇业务机构的外汇交易净额，从一年后开始，将公开周期缩减至3个月。政府将于明年3月末首次对外公开今年下半年主管外汇业务机构的外汇净交易额。明年上半年的外汇净交易额将于同年9月公开，随后将按季度公开。





另外，美国财务部表示，对人民币大幅贬值感到忧虑，并将在未来6个月间持续关注人民币汇率走向，并与中国人民银行（央行）展开协商。对此，韩国政府表示，从目前的情况来看，美国推迟将中国指定为汇率操纵国。若中国被指定为汇率操纵国，将给韩国外汇和债券等金融市场带来较大变化，不稳定因素也将随之加大，韩国出口等实体经济也会受到很大影响。