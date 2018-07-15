南北韩铁路和公路对接项目

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为履行《平壤共同宣言》，南北韩于15日在板门店韩方一侧和平之家举行高级别会谈并发布联合新闻公报，宣布将于11月末或12月初举行铁路、公路对接和现代化项目开工仪式。同时，双方还商定11月在金刚山举行红十字会谈，就维修离散家属会面所、进行视频通话等进行商议。此外，双方就共同促进山林病虫害预防等达成一致，并将于本月22日举行山林领域合作会议。

双方决定，在举行铁路和公路对接开工仪式前，于10月下旬和11月初分别对京义线和东海线铁路进行实地考察。双方决定今后就共同考察日期等进行书面磋商。南北韩还决定尽早举行将军级会谈，根据双方军事领域协议，讨论结束非军事区军事对峙状态及成立军事共同委员会问题。同时，22日举行的山林领域合作会议和将于本月下旬举行的医疗保健会议均在开城工业园区内南北韩共同联络事务所举行。南北韩还决定包括2020年东京奥运会在内，积极共同参与国际体育赛事，10月末举行体育会谈，共同讨论申办2032年夏季奥运会事宜。





此前，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩9月在《平壤共同宣言》中商定，年内举行铁路、公路对接和现代化项目开工仪式。今年8月末，韩方曾计划向北韩投入人力和火车，对京义线北韩区段进行实地考察，但由于联合国军司令部未批准军事分界线通行计划，最终告吹。据悉，韩国政府正向联合国军司令部阐明进行共同调查的必要性，并为此进行协商。韩方首席代表、统一部长官赵明均在记者会上表示，正与联合国军司令部进行紧密磋商，力求不影响南北韩既定行程。对接南北铁路和公路是双方讨论扩大交流合作中必不可少的议题。但由于南北韩合作与联合国对北制裁措施相抵触，仅凭借南北韩协议很难进行。若北韩与美国达成协议，扭转局势，那么南北韩铁路和公路事业难题也将迎刃而解。考虑到当前情况，南北韩铁路和公路对接工程将主要集中在韩方一侧进行。这也是避免合作与对北制裁相悖，同时快速推进相关项目的唯一方案。对此，国土部在国会工作报告中称，为连接东海线铁路韩方一侧切断区间和京义线高速公路韩方一侧，将于下半年推进相关工作。