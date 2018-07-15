韩国国家竞争力居全球第15位

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据韩国企划财政部17日消息，世界经济论坛（WEF）近日公布了“2018年全球竞争力排名”。结果显示，韩国在140个国家中位居第15位。韩国虽在宏观经济稳定性和信息通信技术（ICT）两个领域夺冠，但劳动市场和产品市场领域排名靠后。

在世界经济论坛去年发布的排名中，韩国在受调查的137个国家中位居第26位，今年较去年上升了11个名次。但由于今年世界经济论坛修改了评价标准，因此与往年直接进行比较并不能正确反映结果。若按今年的新标准排位，去年韩国位居第17位，今年相较去年上升2个名次。





在今年的整体排名中，美国位居榜首，新加坡和德国位居第2位和第3位。瑞士、日本、荷兰、中国香港、英国、瑞典和丹麦挺进前十。芬兰、加拿大、中国台湾和澳大利亚领先韩国，位居第11位至第14位。韩国领先挪威（第16位）、法国（第17位）以及中国（第28位），在亚洲国家中紧随新加坡、日本、中国香港和中国台湾之后，位居第15位，亚洲排名第5位。

从各领域来看，韩国在12个领域中，有10个领域挺入30强，尤其是在宏观经济稳定性和信息通信技术（ICT）领域夺冠。在信息通信技术普及领域中，韩国光纤网络用户数量排名第1，宽带网用户数量排名第6。在宏观经济稳定性领域，韩国在物价涨幅和公共债务可持续性领域位居榜首。韩国在12个领域中进入30强的还有基础设施（第6位）、创新力量（第8位）、市场规模（第14位）、卫生和金融（各第19位）、企业活力（第22位）、制度（第27位）和技术（第27位）等。从小项目来看，韩国财政透明度、网络行政服务、供电率位居榜首，不良债权比率、消费者成熟度、研发（R&D）开支等排名第2。此外，海上运输对接度、保费收入总额占国内生产总值比重、铁路服务、土地管理质量和航空服务等领域排名较高。相反，韩国劳动市场（第48位）和产品市场（第67位）排名较低。从小项目来看，劳资关系合作竞争力最低，排第124位。同时，整理解雇费用、劳工权利、外国劳工雇佣易用性等也均在第100位开外。在产品市场项目中，韩国关税率排名第96位，垄断水平排名第93位，关税复杂性排名第85位。

业界表示，本次评价如实地展现了韩国国家竞争力的优缺点。韩国在宏观经济、信息通信技术等基础经济环境方面虽取得佳绩，但在产品市场和劳动市场效率较低，阻碍了整体竞争力的提升。另外，韩国虽通过信息通信技术、研发投资等获得了创新基地的评价，但在创新思考、企业精神与文化等创新领域的软实力依然薄弱。专家认为，弱势项目大都与结构改革或创新有关，因此只有政府的政策意志和市场努力做坚强后盾，弱势才可能扭转为优势。